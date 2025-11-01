Otro premio para Raúl Trujillo

El matancero Raúl Trujillo fue seleccionado como ganador en el sexo masculino de la séptima edición de los Premios del Comité Olímpico Internacional (COI) para Entrenadores.

Este galardón reconoce sus extraordinarios logros y contribución al movimiento olímpico en los que contabiliza cinco medallas de oro, una de plata y dos de bronce. El destacado mentor recibirá este importante premio el 24 de noviembre en la ceremonia del COI que tendrá lugar en Lausana, Suiza.

Este galardón reconoce el trabajo sostenido de entrenadores que han contribuido excepcionalmente a la trayectoria olímpica de sus atletas.

Los Premios del COI para Entrenadores por su Trayectoria se celebran cada año. Tanto atletas olímpicos como federaciones internacionales, comités olímpicos nacionales, miembros del entorno de los atletas o comisiones del entorno de los atletas y miembros del COI pueden nominar a candidatos.

Los nominados pueden estar en activo o retirados y deben haber entrenado a un atleta que haya participado en, como mínimo, una edición de los Juegos Olímpicos de Verano o Invierno. Los entrenadores juegan un papel clave para ayudar a que los atletas alcancen su potencial y rindan al máximo. No solo son expertos en sus respectivas disciplinas deportivas, sino que también apoyan y guían a los atletas durante su carrera, tanto dentro como fuera del terreno de juego», dijo Sergii Bubka, presidente de la Comisión del Entorno de los Atletas del COI.

«La relación entre atletas y entrenadores es fundamental para su rendimiento y satisfacción, por lo que estamos encantados de celebrarla mediante estos premios».

No solo se puede nominar a entrenadores por sus logros deportivos o aportes y opiniones especializados en materia de deporte y técnica, sino también por su labor fuera del campo de juego, desde el apoyo y consejo invaluable que brindan hasta sus aportes comunitarios o los esfuerzos que realizan para crear entornos deportivos seguros y solidarios.