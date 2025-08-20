ASU25: Molina salta hacia el oro continental júnior

El saltador cubano Aniel Molina se coronó este martes como el nuevo campeón de salto de longitud de los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, tras imponerse con un registro de 7.95 metros en una final disputada bajo una persistente lluvia en el Estadio del Parque Olímpico Paraguayo.

La competencia, marcada por las condiciones climáticas adversas que dificultaron las marcas, vio a Molina conseguir su salto ganador en su segundo intento, impulsado por un viento favorable de +1.4 metros por segundo.

Sin embargo, el atleta de 21 años no pudo consolidar su ventaja en los intentos siguientes, registrando cuatro nulos consecutivos en búsqueda de un brinco superior.

El podio lo completaron el colombiano Jhon Valencia, quien se llevó la plata con un mejor salto de 7.39 metros, y el representante de las Islas Caimán, Andrew Stone, quien se colgó el bronce con una marca de 7.37 metros.

La victoria tiene un gusto especial para Molina, natural del municipio matancero de Limonar, quien actualmente se encuentra anclado dentro del Top 50 del ranking mundial de la especialidad.

Su marca personal, de 8.13 metros, data del pasado 14 de junio en La Habana y fue su mejor registro de la temporada con la que llegó a esta cita continental.

Pese a la alegría del oro, el cubano anhelaba la marca de 8.27 metros, el requisito establecido para lograr la clasificación directa al Campeonato Mundial de Atletismo Absoluto de Tokio, que se celebrará del 13 al 21 de septiembre próximo.

El atleta superó sus actuaciones recientes en Europa, con saltos sobre los 7.70 y 7.80 metros, lo que indica que se encuentra en un buen momento de forma y pudiera estar a las puertas de alcanzar un objetivo superior.

Una jornada después que Alejandra Mesa se llevara el título en el lanzamiento del disco, Molina aporta el segundo título de Cuba en las pruebas atléticas, al que se suman tres medallas de plata y un bronce.