La Nota Gamer: Type Knight, escribe o muere

Hoy les traigo uno de esos juegos extraños que uno se encuentra buscando en Internet, pero que pese a su peculiaridad son capaces de tenernos unas cuantas horas frente a la computadora haciendo lo mismo una y otra vez.

Type Knight nos pone en la piel de un caballero que debe enfrentarse a un ejército de esqueletos, criaturas voladoras, fantasmas y otros peligros escribiendo palabras a la mayor velocidad posible. Parece extraño, y lo es, pero no hay mejor manera de describirlo.

Los enemigos que vienen tras nosotros tienen una palabra escrita sobre sus cabezas y para liquidarlos deberemos escribirla con nuestro teclado correctamente.

Esta será la mecánica base del juego hasta que en los niveles más altos aparezcan rivales más fuertes que requieran teclear las letras que aparezcan en color rojo en el momento exacto del golpe.

Y esto es todo, nada más. No hay giros en la trama, ni una historia compleja, ni «lore» en las descripciones de los objetos. Solo escribir hasta que nos sepamos el teclado de memoria, con la particularidad de que las palabras serán en inglés, aunque también se puede cambiar el lenguaje a francés, pero no lo recomiendo.

Type Knight pesa solo 104 megas y realmente para lo único que sirve es para mejorar nuestras habilidades tecleando, y de paso repasar idioma, no esperen nada más, no sean como yo que casi me quedo sin dedos solo por ver si pasaba algo diferente.

