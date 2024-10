Al habla con los muertos agrada también en el Sauto de Matanzas

Ray Cruz y Yaremis Pérez, populares actores cubanos, llegaron juntos por vez primera al Teatro Sauto de Matanzas, donde una adaptación teatral de la serie televisiva Al habla con los muertos, escrita por Amílcar Salatti, cautivó al público en el reciente domingo.

La Agencia Cubana de Noticias conversó en exclusiva con los protagonistas, quienes luego de 10 funciones por varias provincias del país, arribaron a Matanzas con la expectativa de divertir al público familiar y garantizar el disfrute a través de momentos para reflexionar y otros para “venirse abajo con las risas”, según expresó Yaremis Pérez.

Yaremis y yo nos quedamos con ganas de continuar con esos personajes, a los espectadores les encantan y a los niños aún más; nos dijimos, bueno, ya que Amílcar es el guionista de la serie, hablemos con él y así nos hace un show para el teatro, contó el actor que encarna a Miguelito en la popular serie.

Lo de traerlo a Matanzas forma parte de unas funciones que hacemos por varias provincias occidentales, el público de esta ciudad es conocedor y le gusta el buen teatro, dijo Cruz, quien ya ha presentado su obra Fátima en varios escenarios de la urbe.

Es una trama totalmente nueva, escrita para el espectáculo, donde estos guajiros decidieron montar una Mipyme de limpieza y vienen a limpiar el teatro, a partir de ahí suceden una serie de eventos como mismo en Al habla y por supuesto, siempre hay una difunta y la mala suerte está con ellos, informó Yaremis sobre la puesta en escena.

Nosotros lo disfrutamos mucho y disfrutamos que el público lo reciba con diversión, porque cuando uno hace una obra audiovisual pasa que en el momento no estás viendo el resultado, en el teatro esa cofradía que se establece entre el público y los actores no tiene igual, expresó quien no actuaba en el Sauto desde las grabaciones de su ejercicio de culminación de estudios del Instituto Superior de Arte y ahora da vida a “la guajira”.

Según Ray Cruz, una nueva temporada de Al habla con los muertos comenzará sus grabaciones este lunes 14 de octubre; los actores manifestaron su deseo de regresar con el show posterior a la filmación.

