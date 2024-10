Espacio Poesía: Náthaly Hernández Chávez (Matanzas)

Desde Espacio Poesía llegamos a un nuevo episodio de esta sección de Periódico Girón dedicada a dar a conocer los poemas en voz de sus propios autores. Hoy compartimos con ustedes, de la autoría de Náthaly Hernández Chávez, sus poemas Mi sueño aparece lleno de sargazos y Girl, you’ll be a woman soon.

mi sueño aparece lleno de sargazos

como playa en el invierno de la costa norte

donde las parejas se esconden

entre el diente de perro y la uva caleta

donde resguardan sus cuerpos desnudos del viento frío

se preservan los unos a los otros en abrazos

que no parecen tener fin, y la arena sucia

se vuelve una sustancia permanente en sus cuerpos

en mi sueño las playas se despueblan: cada vez

menos parejas, cada vez más sargazos

pero el viento hiela por igual

los vasos sanguíneos del alma, los de la inquietud

solo queda esa arena atascada sobre las superficies

esa de la que parece imposible deshacerse.

Girl, you'll be a woman soon



serás una mujer muy pronto ¿no es grandioso?

podrás votar, decirles a otros que se callen

e incluso irte del país

no tendrás que falsear los años para entrar

a hurtadillas en una discoteca

los besos perderán su misticismo

te volverá a nacer la nostalgia en días insospechados

aprenderás lo que es un amigo de años

aprenderás a despedir a los amigos de años

cuando vayan a buscarse la vida en otras partes

te harás adicta al café o a los espejos

aprenderás la verdadera función del maquillaje

aprenderás a que no se te corra el maquillaje

cuando vayas a despedir a los amigos de años

porque al resto del aeropuerto no le importa

saber si llorabas o por qué.



muy pronto serás una mujer, este es tu tiempo

podrás sacar los rellenos del ajustador

aunque los huesos te crujan con más asiduidad

y cada vez el sueño te reclame más horas

aprenderás a distraerte de forma justificada

te dejarás prender por viejas trampas

ya no te emocionará el vuelo de los aviones

el vuelo de las aves, el vuelo de las moscas

y tendrás que falsear los años

para entrar a hurtadillas dentro de una postal.



¿no es grandioso? ahora sabes

ahora aprendiste y sabes:

volverse una mujer es el camino

de las interminables quebraduras.

Náthaly Hernández (Matanzas, Cuba) Máster en Estudios Sociales y Comunitarios. Editor en la Editorial Letras Cubanas. Ha publicado, entre otros, los libros Corrientes coloniales (2007 y 2016), El libro .mp4