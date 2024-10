La Nota Gamer: The Outer Worlds, libre mercado espacial

En The Outer Worlds (Los mundos exteriores) encarnamos a un colono de la nave La Esperanza, varada en el espacio durante sesenta años, que es despertado de su hibernacion por un cientifico loco, quien nos pide ayuda para liberar a más pasajeros.

Así, después de un apartado de creación de personajes variado y divertido, en el que no solo personalizamos el físico sino la profesion de nuestro heroe o heroína (en nuestro caso, cajero) nos vemos lanzados a la colonia espacial de Alción para pasar las siguientes 25 a 40 horas en esta especie de western espacial donde su estudio, Obsidian Entertainment, apuesta por dejarnos en total libertad.

Y es que el sello de The Outer Worlds es su experiencia rolera por antonomasia. Personajes, situaciones, narrativa y decisiones, nos llevan de la mano por un universo de excelente construcción, dominado por megacorporaciones, en el que el mayor regalo de cumpleaños para un empleado de una fabrica de conservas es un descanso de 10 minutos, o el logro cientifico de la epoca es un dentífrico que elimine el apetito de los trabajadores.

Con un humor sagaz, nuestro personaje navegara los diferentes planetas, enfrentará bandidos, y recogerá compañeros para su nave, al más puro estilo Mass Effect, e ira conociendo la historia a traves de conversaciones, descripciones de objetos, o pequeñas notas en los escenarios.

En el apartado de combate vuelve a sentirse la sensacion de libertad. ¿Quieres disfrutar de la accion? Hay enemigos y misiones suficientes, aunque el sistema de armas no es tan variado. ¿Prefieres resolver los conflictos con carisma? Obsidian lo hace posible. De hecho, con la personalizacion adecuada, acabé el tutorial del juego sin haberle disparado a nadie. ¿Disfrutas recolectar tesoros y descubrir qué se esconde tras las puertas cerradas? Una rama de habilidades centrada en el hackeo abrirá los secretos del juego para ti.

El diseño visual no es tan grandioso, pese a ser un juego de 2020, y algunas misiones se sienten tediosas. Su sistema de guardado tambien puede darte dolores de cabeza, sobre todo si eres de los que pierde la nocion del tiempo mientras completas la historia.

En primera persona, el juego bebe de Fallout: New Vegas, otro éxito del estudio y supera con creces cualquier defecto gracias a su narrativa. Mensajes poderosos sobre las consecuencias de dejar el destino del mundo en manos de las empresas, donde nada es blanco o negro, personajes carismáticos, ingenuos o malvados hacen de The Outer Worlds un titulo que los amantes del RPG no podrán perderse. (Por: Claudia Ortega Valido)

