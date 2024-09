La Nota Gamer: El escudero valiente, la belleza hecha videojuego

El Escudero Valiente sigue las mágicas aventuras de Jota y sus amigos, todos ellos personajes de cuento que descubren un mundo tridimensional más allá de las páginas de su libro.

El malvado Gruñonzón se percata de que es el malo del cuento, destinado a perder la batalla contra las fuerzas del bien por toda la eternidad, y expulsa al valeroso Jota de sus páginas cambiando la historia para siempre.

Nuestro singular escudero deberá asumir la tarea de volver el libro a la normalidad mientras enfrenta a monstruos y resuelve acertijos a base de ingenio y creatividad.

Tanto la premisa como el arte del juego tienen un marcado tono infantil, pero esto no evita en lo absoluto que sea igual de divertido para un adulto. Tendremos a nuestra disposicion una increíble variedad de mecanicas jugables que nos tocarán las nostalgia a los más veteranos a los mandos.

Está presente el clásico combate al mejor estilo de los Zelda de la consola Game Boy Advance, pero tendremos plataformeo en 3D, puzles bien elaborados, disparos con arcos y hasta un homenaje al juego de boxeo Punch Out de la Super Nintendo.

El libro y el entorno en el que este se encuentra forman una parte integral del mundo, y tendremos que salir de las páginas para resolver situaciones puntuales cómo usar la propia gravedad para mover una carreta o abrir nuevos caminos. Todo lo anterior queda redondeado con un diseño precioso y alegre, sin llegar a sentirse demasiado infantil. La obra en su conjunto nos regala horas de diversión y de sorpresas, con una apuesta arriesgada para los tiempos que corren en la industria del videojuego.

El escudero valiente es un título tan osado como su protagonista que no tiene miedo de explotar sus ideas al máxima y sacarle el mayor partido a las mecánicas. Gracias a la desarrolladora All Possible Futures por crear una experiencia tan única como entretenida.

