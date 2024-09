ONEI matancera, 13 años después

Coincidente con la fecha de 1970 en que se realizara el primer censo de población y vivienda, cada 6 de septiembre se celebra en nuestro país el día del trabajador estadístico.

En la Isla existe la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), que tiene como objetivo proporcionar estadísticas de calidad para el diseño, monitoreo y evaluación eficaz de las políticas públicas, en un contexto en el que el país se ha propuesto consolidar la institucionalidad, el crecimiento económico, el fomento de la actividad económica del sector no estatal, la generación de empleo de calidad…

Cada provincia tiene una sede de la ONEI que lleva a cabo trascendentales investigaciones durante todo el año, y de cuyos resultados dependen la mayoría de las proyecciones del territorio.

NÚMEROS EN LA MIRA

Creada en Matanzas en 2011, como resultado de la organización del Sistema de Información del Gobierno, la ONEI contribuye a satisfacer las necesidades informativas relacionadas con los objetivos y planes del Gobierno en todos los niveles de dirección, en los ámbitos económico, social, demográfico, y medioambiental.

“La ONEI se propone perfeccionar el proceso de articulación entre usuarios y productores de estadísticas que permita evaluar de manera oportuna las necesidades de información estadística, identificando las estrategias adecuadas para transformar el modo tradicional con el que se aborda la producción estadística”, refiere Vivialy Nieves Pereira, Estadístico Territorial Superior en la ONEI de Matanzas.

La Oficina se encuentra estrechamente relacionada con el Observatorio Demográfico del país y realiza variadas encuestas en el año, tan importantes como la de Fecundidad (donde se presentan indicadores estadísticos sensibles como empoderamiento económico de las mujeres; educación, prevención y trabajo social; y salud sexual y reproductiva) y el Censo de Población y Viviendas.

“La población puede acceder a todas nuestras páginas institucionales, Oficina Provincial de Estadística e Información en Matanzas, y conocer mucho más sobre nuestro trabajo. Los sitios y redes sociales se mantienen actualizados constantemente con publicaciones y datos de interés como los Anuarios Estadísticos, que son una fuente de estudio de cómo se vienen comportando indicadores demográficos, sociales y medioambientales sobre la Provincia y sus Municipios.

“También se brindan datos actualizados y Estudios de la Población Cubana, el Envejecimiento poblacional y sus territorios, Proyecciones de Población, Hogares, Esperanza de Vida, y Nomencladores de Asentamientos Humanos. Todas esas estadísticas se encuentran publicadas en el sitio institucional de la oficina en Facebook y Twitter”, explica Vivialy.

INDETENIBLES EN SU QUEHACER

Caridad Casanova Rey, jefa del Departamento de Demografía, Censo y Encuesta a la Población, asegura que en la entidad no se descansa, porque siempre hay una investigación por hacer.

“Nos encontramos desde el 2 y hasta el 30 de septiembre realizando la encuesta Trabajadores por Cuenta Propia (TCP), dirigida solo a los titulares, y no a los contratados como en años anteriores se había hecho. Está destinada a conocer indicadores de esta actividad como: recursos que reciben, lo que compran, sus necesidades, ingresos al Estados, beneficios que les genera su labor… Con este tipo de encuesta conocemos cuántos TCP tenemos oficialmente, porque hay muchos que empiezan en esta categoría y cambian a Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme)”, refiere Casanova Rey.

“Es importante que la población sepa que los enumeradores que van a hacer las encuestas siempre estarán identificados con sus credenciales y un chaleco azul que representa a la ONEI. Es necesario que les abran las puertas y los atiendan, que participen, porque con los resultados se toman decisiones trascendentales para el país”, comenta Kirenia Roque Quintana, especialista principal de la Actividad Encuesta.

“Cada encuesta trae una carta de presentación que se entrega en las viviendas para que el morador sepa con qué objetivo se realiza. Después de la de TCP se aplicará la de VIH, que tiene como propósito fundamental evaluar el conocimiento de la población sobre las vías de transmisión de la infección de transmisión sexual y los métodos para prevenir el contagio, así como el impacto de los programas educativos y de difusión en la reducción de las conductas de riesgo”.

“En el caso de la de VIH, por ejemplo, el encuestado debe tener entre 15 y 49 años. Sea hombre o mujer se le aplica este cuestionario que debe responderse de modo individual. No se debe ayudar en las respuestas aunque se trate de un adolescente, porque entonces se perdería el objetivo y no tendría validez”, enfatiza Caridad.

“La muestra la determina La Habana, tomando como referente el último censo de población y vivienda. Ellos determinan los distritos y aquí en la provincia se seleccionan las secciones y las viviendas que están comprendidas dentro de las mismas. El marco muestral utilizado en una encuesta se varía para la otra, porque la idea es abarcar la mayor cantidad de población posible, y que no sean siempre los mismos encuestados”.

UNA INSTITUCIÓN DENTRO DE LA INSTITUCION

Cuando Martha Abreu Rodríguez inició en la empresa todavía no se nombraba ONEI. “Comencé a trabajar aquí el 18 de septiembre de 1978, hacen ya 46 años”, comenta la actual jefa del Departamento Administrativo.

“Inicié como mecanógrafa, en ese entonces no tenía el grado de escolaridad que hoy poseo. Matriculé en la Escuela de Economía, me hice contador. Fui oficinista, auxiliar de auditoría y desde hace casi tres décadas soy la jefa de economía y recursos humanos.

“Estadística ha sido mi único trabajo, uno que se ha caracterizado por formar mucho a los jóvenes desde la época en la que yo inicié, preocupándose por su estudio y superación.

“Este es un centro realmente importante porque aquí se genera la información oficial que tiene el gobierno para dirigir, para tomar decisiones. La información que provee la ONEI es auditable, existen palpables registros estadísticos.

“En mi caso, independientemente de que trabajo en el departamento de Contabilidad, soy la estadística de la empresa. Pasa por mis manos lo referente al consumo del combustible de la entidad (tanto regular, especial como diesel), la energía eléctrica, el promedio de trabajadores, salarios devengados… Como somos una unidad presupuestada no tenemos quizás el volumen de otros formularios estadísticos, pero sí se es cuidadoso con el trabajo.

“Hemos atravesado momentos difíciles, fluctuación del personal de contabilidad, ahora mismo tenemos un déficit grande en el departamento, pero todo se supera.

“Soy cuadro pero también hago mi trabajo como técnico porque me gusta. Se me han presentado muchos lugares que han querido mi fuerza laboral pero no he aceptado, porque me siento muy útil en mis actuales funciones y muy comprometida con mi centro, al que le he dedicado mi vida. Tanto que me jubilé y me reincorporé”.

TRECE AÑOS DESPUÉS

A más de una década de su creación, la ONEI matancera sigue enfocada en su quehacer para garantizar las estadísticas reales y oportunas que necesitan conocer quienes lideran la provincia, con las cuales trazar sus metas y principales políticas.

“Las investigaciones que realizamos son muy importantes porque influyen en la toma de decisiones sobre la problemática que existe en determinada área y sección de la provincia, y que se quiere resolver”, considera Kirenia, quien aunque todavía no ha concluido la implementación de la encuesta que se le aplica a TCP, ya revisa y se prepara para el venidero sondeo.

Marta, por su parte, apenas se despega de los papeles de la contabilidad y las estadísticas, y asegura que laborará en la ONEI “hasta que las fuerzas me den y pueda venir otra persona para reemplazarme y seguir el trabajo que hemos hecho durante tantos años”, y mientras da los argumentos sobre el porqué se siente tan orgullosa del centro al que le ha dedicado gran parte de su vida, asegura que su área ostenta el reconocimiento de ser uno de los mejores departamentos de contabilidad a nivel de país”.

Con entrega, sacrificio y superando disímiles retos, la ONEI festeja su nuevo aniversario en el que, aunque sobren los desafíos, también lo hace la incondicionalidad de sus trabajadores.