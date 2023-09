Onei: Un dato puede cambiar una vida

Cada 6 de septiembre se celebra el Día del Trabajador Estadístico Cubano. La fecha coincide con el primer censo de población y vivienda realizado en la Revolución, en 1970. En Matanzas, la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) fue creada mediante el artículo 31 del Decreto Ley 281 de febrero de 2011, como resultado de la organización del Sistema de Información del Gobierno.

“Tiene 12 años de constituida y contribuye a satisfacer las necesidades informativas relacionadas con objetivos y planes de gobierno en todos los niveles de dirección, tanto en los ámbitos económicos, sociales, demográfico, como medioambiental. Somos una entidad nacional subordinada al Consejo de Ministros”, refiere Niurka Ysusi González, Jefa del Departamento de Comunicación y Difusión de la Onei.

“Nos encargamos de la producción y difusión de las estadísticas oficiales que satisfacen las necesidades del sistema de información del Gobierno, la sociedad y el ciudadano, para contribuir eficazmente al diseño de las políticas públicas y su evolución en el desarrollo económico-social y medioambiental del país, así como su adecuado reflejo internacional”, comenta Niurka.

“Desde su creación, la Onei ha desarrollado una tarea principal que es el procesamiento de datos”, explica Milán Sánchez, especialista del departamento de Precios. “Con el resultado de los mismos se ayuda a tomar decisiones, tanto a la dirección provincial como nacional del país. De forma colateral también se desarrollan censos y encuestas”.

Comenta Yurelys Hidalgo Peñates, estadístico territorial superior del departamento de Demografía, Ciencia y Población, que “los censos son la fuente primaria más importante y amplia de información estadística, pues sus resultados suministran los antecedentes básicos acerca de las viviendas, los hogares y las personas. Además, es el único instrumento capaz de proporcionar niveles geográficos menores”.

“Como tarea significativa podemos mencionar el desarrollo y participación en el censo de población y vivienda del año 2012, o las encuestas a población con frecuencia anual según las necesidades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como la encuesta de fecundidad del año 2022”, informa Niurka.

“También el proceso de captación de precios al consumidor para el cálculo de índices de precios, que se vinculó y se mantiene funcionando directamente a la tarea del Ordenamiento Monetario. Además, participamos en el proceso de perfeccionamiento de nuestro organismo en el 2020, que culminó con la aprobación del Decreto Ley 6 y sus Reglamentos, el cual establece los principios de organización y funcionamiento del Sistema de Información del Gobierno”, acota la especialista.

Vivialy Nieves Pereira lleva 10 años en la Onei, en los que asegura haber adquirido conocimientos, sobre todo en el área de la comunicación y difusión, departamento en el cual ha trabajado durante ocho años. “En este departamento se difunden las publicaciones más importantes de la oficina, como son los Anuarios Estadísticos Provinciales, el resultado de encuestas, publicaciones dedicadas al envejecimiento, empoderamiento de la mujer, sobre todo en el área de la comunicación.

“Es una tarea bonita en la que pretendemos acercarnos más a los públicos externos y que nos conozcan, no solamente a través de las redes sociales, sino de todas las plataformas virtuales. Además de esto, intencionamos el acercamiento al público universitario, el Gobierno, Ministerio de Trabajo, y aquellos usuarios que nos solicitan para dar información”.

La estadístico general asegura que trabajar en la Onei le ha aportado mucho a su superación y crecimiento personal. “He aprendido muchísimo y he tenido la posibilidad de acercarme a estadísticos de renombre en la provincia, que lamentablemente muchos ya no están. Ellos me ayudaron, aunque todavía falta por aprender.

“El trabajo de un estadístico es muy importante: más que analizar, difundir números, busca información, investiga, y nuestra tarea diaria es que estas investigaciones propicien políticas, cambios, que favorezcan a la sociedad. Queremos que los jóvenes de hoy, las nuevas generaciones nos busquen, se interesen por el trabajo de la Oficina, que como siempre decimos: “más que un eslogan, un dato puede cambiar una vida”.