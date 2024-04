La Nota Gamer: Armored Core (Fires of Rubicon)

Cuando FromSoftware, la desarrolladora de videojuegos conocida por títulos como la saga Dark Souls, Sekiro, Bloodborne o el éxito mundial Elden Ring, anunció que estrenaba la sexta entrega de un juego del que yo no había escuchado hablar en mi vida: Armored Core, no pude sentir otra cosa que curiosidad por el tema.

Lo primero que descubrí fue que no conocía tanto el trabajo de una de las compañías que más sigo en el mundillo gamer y los segundo que era raro que no me sonara de nada el nombre de Armored Core y que no me hubiese topado, aunque sea por casualidad, con uno de sus más de veinte juegos.

Lo cierto es que el trabajo de FromSoftware en sus primeros años tuvo un alcance más bien local (en Japón) y cómo ya de por si la dificultad de sus juegos marcaba la diferencia con el resto de la industria, tardaron en darse a conocer en el resto del mundo.

También el desconocimiento pasa por la premisa de la saga Armored Core, porque dudo que me hubiese interesado jamás por un videojuego de pilotear robots gigantes de combate para enfrentarme a máquinas gigantescas y mortales salidas de una pesadilla futurista donde en las misiones te descuentan del pago final por hacerlas hasta las balas que disparas, si no fuera porque conozco la obra de la desarrolladora.

Ahora cuando finalmente pude probar Armored Core VI Fires of Rubicon, pude descubrir que no es lo que busco en un videojuego de FromSoftware porque nada tiene que ver con ninguna de sus otras obras, pero que aún así tiene su sello de calidad y que es una entrega exquisita en todos sus aspectos.

En lo jugable es una gozada, la marca de nuestro robot se llama AC (diminutivo de Armored Core) y el propio argumento del juego nos explica que somos el sistema de combate más avanzado en términos de versatilidad. Gracias a nuestra capacidad de propulsarnos en todas direcciones y de poder tanto lanzarnos hacia el enemigo como retroceder en cuestión de segundos es que logramos esquivar cientos de balas y cohetes, a la par que asestamos cada disparo.

En este sentido el videojuego no premia la temeridad ni el valor, sino todo lo contrario, nuestras cargas de reparación son limitadas y arreglar nuestro AC cuesta dinero por lo que se premia el sigilo, y la estrategia en el campo de batalla para cumplir los objetivos mientras recibimos el menor daño posible.

La personalización es otro de sus puntos fuertes debido a la variedad de combinaciones de armas, blindajes, cohetes, escudo y demás. Todo ajustado mediante un sistema de peso que nos pondrá a decidir en que aspecto queremos que destaque nuestro AC o si vale la pena hacer más daño o tener mayor protección contra las balas enemigos.

También es la primera vez que veo un juego de FromSoftware contar su historia de manera lineal y sencilla, sin que tenga que leerme todas las descripciones de los objetos del juego para conocer una pizca del mundo en el que me adentro. En Armored Core todo queda bastante bien explicado mediante cinemáticas simples y los diálogos con nuestros asesores y contratistas.

Por supuesto, lo que no podía faltar son los jefes masivos con sus picos de dificultad desenfrenada. Si hasta el del tutorial me costó un par de intentos derrotarlo y eso que era una nave de combate de nada, pero para los amantes del trabajo del estudio japonés y de la adrenalina a los controles, de seguro que les será una experiencia satisfactoria.

Armored Core Fires of Rubicon no es un Souls, no es Sekiro, no es Elden Ring; es otra cosa totalmente diferente con sus propias mecánicas, las cuales nos exigirán aprender para poder avanzar en su aventura. Es un juego que brilla por sí solo, y lo más importante que no requiere jugar los veinte anteriores para poder entenderlo.

Lea también