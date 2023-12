La Nota Gamer: Lies of P, las mentiras de Pinocho

En mi insaciable búsqueda por encontrar videojuegos con mecánicas similares a los desarrollados por FromSoftware y una alta tasa de dificultad que complazca mi masoquismo a los controles, me encontré con Lies of P.

El juego en cuestión posee una estética similar a Bloodborne y en una primera impresión hasta las mecánicas se sienten parecidas, pero tras dedicarle unas cuantas horas comenzamos a notar las profundas diferencias.

La historia nos pone en la piel de una especie de muñeco mecánico que deberá salvar a la ciudad de Krat del resto de máquinas humanoides que han sido víctimas de un extraño frenesí homicida. Esta base argumental se establece sobre la conocida obra de Pinocho y el juego no para de referenciarla.

El jugador vendría siendo el famoso muñeco de madera, el creador de todos los muñecos mecánicos es Gepetto, están presente el gato y el zorro en forma de cazadores humanos que usan caretas con las figuras de dichos animales; quienes buscan sacar provecho del caos e incluso tenemos al grillo que nos brinda conversación y consejos durante la aventura.

Eso sí, el juego no tiene nada de infantil. Además de la dureza del combate, el ambiente de los escenarios es desolador con decena de cadáveres en cada calle y cuerpos apilados dentro de las casas. El único lugar tranquilo y acogedor es el hotel Krat, el cual nos sirve de base para descansar, equiparnos, subir de nivel y mejorar nuestro inventario.

Una de las mecánicas más innovadoras del título es la personalización de las armas, podemos desmontar cada arma normal que encontremos en dos piezas (arma – empuñadura) y combinarlas de la manera que deseemos dependiendo de cómo enfoquemos nuestro estilo de combate.

El sistema de niveles es idéntico al de los juegos tipo souls, podemos subir entre un grupo de estadísticas que nos darán pequeñas mejoras en aspectos como la vida, la resistencia y el peso; y el daño lo conseguiremos escogiendo un tipo de rasgo principal que este caso sería motricidad, técnica y avance.

Aun así, pese a ser un juego sobresaliente en casi todos los apartados, me quedé inconforme en algunos aspectos relacionados con la mecánica de combate y el diseño de niveles.

A la hora de pelear la esquiva se siente tosca e inútil y esto vuelve demencialmente complicado muchos de los enfrentamientos contra jefes y mini-jefes. Por otra parte, la construcción de los escenarios se siente, por momentos, algo repetitiva y simple. Aunque es cierto que uno no puede evitar compararlo con las obras maestras a las que el juego referencia.

En términos generales Lies of P es un juego que vale la pena jugar, con un apartado artístico precioso, una historia interesante llena de secretos y una banda sonora de lujo. Si no estás dispuesto a dedicarle el tiempo y el esfuerzo que lleva un desafío de este tipo, no te lo recomiendo.

