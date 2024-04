Inmersos en la terminación de la obra, cada uno acomete la parte que le corresponde con calidad y eficiencia que permita generar electricidad y enviar agua a los hogares de Matanzas. Fotos: Cortesía de la fuente

Que Matanzas se halle entre las provincias más aventajadas del país en la materialización gradual del Programa de Cambio de Matriz Energética en un área vital como son los acueductos en zonas de poblaciones medianas y pequeñas, incluso en viviendas aisladas, constituye un significativo avance de desarrollo social, tecnológico y económico.

Cambio de matriz energética que consiste en la sustitución de equipos de bombeo de menos de 10 kilowatts de potencia, propiciada esta energía por paneles solares —placas fotovoltaicas— con un aporte significativo en ahorro de electricidad, no genera ruido y es compatible con otros tipos de energías, además de no emitir sustancias tóxicas a la atmósfera, si bien es limitada su entrega y costosa su inversión.

Con miras a conocer estas y otras interioridades de dicho Programa dialogamos con Yordanys Mora Sánchez, director del departamento de Ingeniería, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas, quien atento brindó una amplia información sobre el tema.

En su acogedora oficina, acompañados por una amplia y variada ilustración relacionada con obras afines con la entidad, cual manantial del acuoso líquido, le di a conocer las interrogantes que él, solícito, respondió.

Yordanys y la especialista Anubis Hernández Valdés intercambian acerca de las nuevas proyecciones en el terreno.

—¿Es complicado el montaje de la obra completa?

—Para el montaje se tienen en cuenta, en una primera etapa la obra civil, con la cimentación, estructuras de soporte, montaje de las partes metálicas y paneles. Seguidamente, el aterramiento, contra las descargas eléctricas, y el izaje de la nueva bomba. En este caso con sus componentes, incluido el controlador, desconectador y protector.

“Otra garantía de ese recurso energético alternativo es que con independencia del ahorro de energía de la red nacional, hasta en los días nublados, de poca luz solar, posibilita bombear agua, aunque no con idéntica velocidad que en las jornadas de intensa llegada a la Tierra del astro rey. Y de esa forma no detienen el vital servicio del alimento.

Una bella imagen tras concluir con la instalación del sistema de energía renovable, un bien social de ilimitado valor.

“Significar que estos sistemas, como aprovechan la luz solar, siempre van a funcionar, aunque no haya en esos momentos electricidad”.

—¿Qué importancia tiene para el país estos sistemas de paneles solares?

—No es un secreto la situación del combustible en Cuba, recrudecido debido al bloqueo económico impuesto por gobiernos de Estados Unidos. Por lo que deben buscarse alternativas y la energía renovable es una de las más efectivas y eficientes en cuanto a costos y, sobre todo, salud humana por razones obvias. La aplicación de la ciencia y la técnica desempeñan un papel fundamental y los paneles solares tienen un propósito elemental.

“En la nación, en esta primera etapa, se instalan 752 sistemas de paneles con todo los requerimientos técnicos necesarios, desde la selección del lugar apropiado, previo estudio, pues no debe existir sombra de forma sistemática porque conspira contra el principal propósito que es recibir los rayos solares para generar el fluido, hasta un trabajo seguro, de calidad y eficiente de la parte civil técnica de la obra, que permita cumplir con nuestro propósito: hacer que el bien natural se convierta en la electricidad destinada a los motores de bombeo de agua potable”.

—¿A Matanzas cuántos corresponden y, en particular, a los municipios?

—A Matanzas le corresponden 63, de los que se hallan instalados 45. El último de ellos se terminó el sábado anterior en el pequeño batey de Mostacilla, municipio de Perico, con capacidad media de 5 x 40 de carga. Pero los hay tan grandes como uno de los dos ubicados en Playa Girón, Ciénaga de Zapata. El mismo posee 87 paneles, el otro es menor. En este territorio tenemos otros dos sistemas, uno per cápita en Hondones y Cayo Ramona.

“En la segunda etapa, que beneficiará a Granma, Santiago de Cuba y a Guantánamo, ahora excluidas, nuestra provincia recibirá tres más desde Villa Clara, provincia a la cual prestamos igual cantidad de sistemas por necesidades propias.

¡Motor instalado a la turbina para el bombeo de agua potable. Se acabó el goteo para las necesidades de casa y de otros menesteres!

“Con una capacidad de potencia instalada de menos de 10 kW, todos los territorios recibirán al menos uno, en la actualidad 13 más se encuentran en el montaje de estructuras, y otros cinco que comienzan esta semana. Los restantes, en breve seguirán el mismo camino, porque el reto es terminar de montarlos todos el 30 de este mes. No obstante, velamos muy de cerca porque se construyan con calidad, sin descuido, como merece cada comunidad, donde quiera que esta se halle”.

—¿Qué beneficios aporta el importante Programa de cambio de matriz energética?

—El primero, priorizar que posean agua, pues muchos de estos lugares mejorados con los modernos sistemas, con anterioridad contaban con motores vetustos, que fallaban o el exceso de trabajo los deterioraba y, por último, o no funcionaban debido a la ausencia de la energía eléctrica tradicional. Ahora no.

“Incluso, no todos, pero sí una buena parte de los sistemas montados y por materializar funcionan de forma híbrida, con los rayos solares y mediante electricidad, cuando, sobre todo en las noches, requieran de este agregado. Accionar, siempre, de forma automatizada, por lo que el control y vigilancia no demanda un personal muy amplio. No obstante, estos acueductos son parte de la comunidad donde se hallen, por lo que todos deben cuidar de él para que perduren en explotación y eficiencia.

La obra marcha por buen rumbo y pronto los vecinos recibirán en casa el agua para calmar la sed, aunque el Sistema Electroenergético Nacional no esté activo.

“Cuando todos se encuentren instalados, unas 30 mil personas recibirán este beneficio maravilloso que la ciencia y la técnica pone a su servicio para bien general. Recuerden que se tratan de medianas y pequeñas comunidades, con una cantidad demográfica a ese nivel”.

—¿Quiénes ejecutan estas obras?

—El inversionista principal es la Organización Superior de Dirección Empresarial, más conocida como Osde, y nosotros de segundos en el mando, mientras que la ejecutora es la Empresa de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Hidráulicas Centro, perteneciente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la que también asume las instalaciones de tuberías de agua potable en la línea aledaña a la base de supertanqueros de la Zona Industrial Matanzas.

“En resumen, estos sistemas de paneles solares resultan simples, muy eficaces y permite el autoconsumo, además de no dañar el entorno y la atmósfera con gases contaminantes”, expresó finalmente el joven ingeniero de 32 años, graduado hace nueve en el Centro Universitario José Antonio Echeverría, de La Habana.

La energía renovable producida por el sol es una de las más baratas, la otra es la proveniente del viento (eólica), aunque debe valorarse su inversión inicial necesaria, la que en los últimos años ha reducido su costo.

Lea también