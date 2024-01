Bulerías Cárdenas: donde se gestan los sueños

Abanicos se agitan en el aire mientras el continuo taconeo hace crujir el tabloncillo. El ritmo recuerda culturas hispanas: de la madre patria vienen los acordes y quejidos que no se trastocan en lamentos, sino en pisadas y giros. “Es blanco y rojo el mantón”, y negro, y amarillo; el traje lleva vuelos y hasta cola, y al cabello lo ornamentan peinetas caladas tan bien aprensadas que no hay movimiento que las desprenda.

La protagonista de la obra del Apóstol se multiplica en infantes que difieren en edades, pero las une la pasión por los bailes españoles. Por varios años han bebido la savia de María de Jesús García Ramírez, promotora de la instrucción del flamenco en la Ciudad Bandera.

Fotos: Rebeca Tirse

“Bulerías Cárdenas” pudo ser fruto de casualidades, pero hoy es la máxima expresión de constancia y entrega total. Nueve años abraza la compañía danzaria devenida Proyecto de Desarrollo Local, que no solo fomenta bailes tradicionales españoles, sino que constituye escuela de valores y buenas normas de conducta.

BULERÍAS: EL NACIMIENTO DE UN SUEÑO

“Bulerías surgió a través de un curso de verano en el 2015, organizado por la Casa de Cultura de Cárdenas — rememora María del Jesús—. El resultado fue exitoso, era una ciudad virgen en esta enseñanza y carente de opciones para los niños en cuanto a su desarrollo danzario. Por esta razón decidí comenzar los talleres de flamenco en Cárdenas”.

Fotos: Rebeca Tirse

De a poco, una a una se fueron integrando las niñas al proyecto que ya cuenta más de cien infantes, de entre siete y 16 años, incluido un varón. “Los requisitos son solo que le guste bailar y que ponga empeño en aprender —enfatiza—. Bulerías es un palo del flamenco. Palo se le llama a cada uno de los estilos de cante tradicional en este género. Este, específicamente, es un palo flamenco de ritmo vivo, porque es alegre, bullicioso y fiestero”.

María de Jesús asegura que la idea de desarrollar un proyecto de baile español fue pura casualidad. “Pero de alguna manera ya estaba la necesidad de encontrar lo que nos hiciera sentir, expresar y movernos. Cuando algo te acompaña a lo largo de la vida y lo haces con pasión, te enamoras. Así me sucedió a mí, que a los nueve años comencé a bailar flamenco en una academia de Cienfuegos, y al pasar el tiempo esto se convierte en un modo de vida. A los 22 años me hice profesional, y a los 24 comencé a dar mis primeros pasos como maestra en Varadero. A los 27 abrí Bulerías Cárdenas”.

María del Jesús. Foto: Cortesía de la fuente

La satisfacción en su voz predomina más allá de nervios. Es gratificante ver cómo lo iniciado con apenas 24 niñas ya revoluciona a toda una ciudad que no se lo piensa dos veces para abarrotar el teatro o cualquier otro escenario escogido para las presentaciones.

En estos años, tres son los profesores que se han sumado y acompañan a la cienfueguera en el desarrollo de sus sueños, e imparten clases de ballet, flamenco, baile popular y brindan preparación física.

Es Jhen González quien asume la instrucción de flamenco y el montaje de coreografías. “Se trata de salvaguardar nuestras raíces españolas y gitanas, enraizadas fuertemente en nuestra cultura. Es la sensación de hacer lo correcto por la juventud y el deseo de lograr virtudes en ellos. Lo considero mi legado a la cultura cubana”.

Fotos: Yania Villalonga

“En mi caso, imparto clases de apreciación musical, solfeo y guitarra —refiere Iván Leyva—. Para mí el proyecto es la semilla que cambiará a muchos jóvenes, hoy niños, en cuanto a disciplina y humanismo. Es la contraparte de lo que hoy gran parte de la juventud entiende como cultura. Sueño que se contagie por todos lados, para que esta sociedad sea mejor, más respetuosa, y logre discernir del buen arte constructivo al mal arte destructivo. Claro, ese trabajo lleva tiempo, dedicación y amor, pero, si se hace así, desde las raíces, ese gran árbol se convertirá en el orgullo de nuestra ciudad, y de ahí su nombre: Bulerías Cárdenas”.

Y PASÓ EL TIEMPO Y PASÓ…

Las pequeñas Caroline, Ashley y Valeria tienen nueve años y se unieron a Bulerías con apenas cinco; Geila Carla, de 15, lo hizo a los siete. Todas se sienten orgullosas de ponerle ritmo a sus sueños.

Fotos: Yania Villalonga

Luego de un trabajo sistemático, el 28 de noviembre del 2020 el Centro Provincial de Casas de Cultura le otorgó a la Unidad Artística Bulerías categoría Referencial. Isabela hace justamente cuatro años se vinculó al proyecto porque lo considera un instrumento para el desarrollo personal. Para Ányeli era un anhelo compartir con tantas niñas.

“En nueve años son muchísimos los retos, entre ellos, analizar a cada alumno por separado —confiesa María del Jesús—. Crear nuevas actividades donde se sientan siempre motivados, en armonía; comprometer a los alumnos y familiares, que tengan sentido de pertenencia; y nunca dejar de trabajar.

“Cuando vi en el teatro la obra Había una vez un sueño me di cuenta de que tenía que integrarlo, y había llegado el momento esperado —refiere Liennis Cartaya, cuya hermana también forma parte del elenco—. Somos una familia, donde todas las niñas disfrutamos de lo que nos gusta hacer: bailar”.

“Hacemos flamenco, fusión con contemporáneo, ballet, danzas cubanas y todo lo que se nos ocurra —comenta, satisfecha con sus logros, la directora de la compañía—. El éxito está en amar lo que haces, soñar y trabajar”.

“Mi mamá siempre quiso que yo me vinculara a una de las manifestaciones artísticas y su favorita es la danza —rememora Clara de la Caridad—. Bulerías me ha enseñado a ver el arte con el corazón, por lo que de ella me gusta todo: desde sus clases, sus adorables profesores y mis alegres compañeros; pero lo que más me gusta es bailar en teatro lleno y sentir los fuertes aplausos”.

Fotos: Yania Villalonga

Ana Valeria, de ocho años, tiene una historia mucho más impactante aún. “Nací con una enfermedad en mi corazón que hizo que mi pie y mi mano izquierda no fueran muy fuertes. Mis médicos dijeron que no podría ser bailarina y ese siempre fue mi sueño. Aquí he tenido la oportunidad de hacerlo realidad. Soy muy feliz en el escenario, muy disciplinada. Mis profesores me inspiran a esforzarme cada día. Quiero ser maestra de baile flamenco cuando sea grande. Me siento una niña afortunada”.

CUANDO EL LÍMITE ES EL CIELO

El taconeo recesa, la música sede y las cortinas se corren. Tras el telón hay sudor y maquillajes movidos. Hoy se bailó como nunca, y lo más sorprendente es que cada función es un “hoy”, donde se entrega todo y se busca la perfección del baile al alma.

Esta vez, las coreografías quedaron como reloj suizo: sin margen de error. Se nota que hubo ensayo tras ensayo, sacrificios tras sacrificios. El arte los lleva, y el resultado los compensa. Quien les ve bailar como esta noche piensa que ya tocaron la cima y no queda mucho más por hacer.

Pero el equipo sabe que vendrán más coreografías, y giros, y poses, y quejidos transformados en pasos. Lo saben ellas, y él, y los profes, pero sobre todo María de Jesús, que no afloja en empeños. Aunque hay un camino labrado y frutos perceptibles, las aspiraciones de la creadora no cesan. “Como metas tengo hacer a la compañía profesional cuando las más grandes del proyecto lleguen a su mayoría de edad, y construir la Escuela de Bulerías Cárdenas”.

Desde el 11 de octubre de 2023 la compañía pasó a ser un Proyecto de Desarrollo Local. Ahora, con muchísimas más proyecciones, aspiran a realizar arteterapia, destinada a niños con discapacidad intelectual, y con el objetivo de que puedan expresar sus sentimientos mediante la danza, la música y algún que otro juego de participación.

Fotos: Yania Villalonga

También tiene entre sus pretensiones vender espectáculos danzarios, musicales, hacer peñas, intercambios, invitar artistas y personalidades de la cultura a nivel nacional e internacional, realizar festivales que incluyan paneles, debates y conferencias, tertulias literarias y hasta exposiciones.

Y es que Bulerías Cárdenas va más allá de la enseñanza de una danza o un instrumento musical. A través del arte se educan valores, se crean hábitos, se enraízan sentidos de pertenencia, se fomentan la responsabilidad, el respeto y la dedicación. Con taconeos y abanicos al aire se tejen sueños y se labran los caminos de los que esperanzan al mundo.