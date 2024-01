Matanzas da primero

En un juego de vaivenes constantes los Cocodrilos de Matanzas comienzan con ventaja la gran final de la Segunda Liga Élite del Béisbol Cubano frente a los Cazadores.

El marcador definitivo de 6 por 5 no se supo hasta el bendito out 27, en un ir y venir de emociones de uno y otro lado de las gradas como vaticinio de que no hay favoritos y que la batalla será cruenta hasta el final.

El pitcheo matancero lo hizo bastante bien pero los rivales conectaron con destreza y aprovecharon todo sobre el terreno del estadio Victoria de Girón.

Noroña festeja el cuadrangular. Foto: Raúl Navarro González.

Espectaculares los cuadrangulares de Yurisbel Gracial y José Amaury Noroña, el primero para empatar a 4 y el segundo para tomar ventaja en las postrimerías.

Si de espectacularidad se habla, no se puede olvidar la joya defensiva de Yordan Manduley en combinación con Erisbel Arruebarruena, quienes culminaron con uno de los ataques ofensivos más despiadados y peligrosos de los Cazadores.

Resultado del primer juego de la final de la II Liga Élite del Béisbol Cubano entre Matanzas y Artemisa. Gráfica: Luis Daniel Báez Ramírez

Este es solo el avance de una emotiva y reñida final, que viene a despertar los sentimientos beisboleros de la afición cubana, dormidos durante toda la etapa regular.

