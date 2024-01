La revancha de la Liga Élite

Quiso el destino que los cruces de play off en la segunda Liga Élite del Béisbol Cubano pusieran sobre la mesa la revancha de los Cocodrilos de Matanzas frente a los Leñadores de Las Tunas, quienes vencieron en su último enfrentamiento en la postemporada de la pasada Serie Nacional.

Rivalidad por medio, este play off está llamado a ser el más atractivo, pues, aunque los del Balcón del Oriente Cubano no mostraron su mejor versión en la etapa regular, lograron clasificar y ya han demostrado que se transforman si de la segunda fase se trata. No por casualidad son los actuales monarcas del campeonato nacional más reciente, además de que formaron parte de los Agricultores que se llevaron la corona en la primera versión del torneo Élite.

Indiscutiblemente, los Cocodrilos salen como favoritos en este cotejo, la lógica lo indica por los números, los nombres de su nómina y el estado de forma en que terminó la etapa regular, aunque se despidió con una derrota ante Artemisa.

Vale la pena destacar, en lo individual, el refuerzo de Matanzas, Alexander Pozo, terminó como líder de los bateadores, con 380; Yurisbel Gracial fue el primero en jonrones (8); el tunero Rafael Viñales encabezó las impulsadas (35). El mejor porcentaje de embasado fue el de Pozo (488), su compañero de equipo Jesús Noroña lideró en slugging (652), y también tuvo el más sobresaliente OPS (1 096).

Fotos: Raúl Navarro/Archivo

Mientras crecen las expectativas, ya los cuatro equipos clasificados para las semifinales escogieron los dos refuerzos estipulados por el reglamento de la competencia, en reunión desarrollada en la Ciudad Deportiva de la capital.

Armando Ferrer y el cuerpo de dirección solicitaron los servicios del jugador de cuadro Yordan Manduley y del lanzador Wilber Reyna, mientras Artemisa, segundos en la tabla definitiva, se decantó por el estelar Frederich Cepeda y el serpentinero Albert Valladares.

Industriales, tercer escaño en la clasificatoria, escogió al relevista Yanielquis Duardo y le imprimieron velocidad a su batería con José Luis Gutiérrez, al tiempo que los cuartos y últimos invitados al festín, los Leñadores de Las Tunas, se reforzaron con el lanzador Yosiel Serrano y el torpedero Juan Carlos Arencibia.

Para despejar algunas dudas entre los aficionados, se aclaró que en los casos de Rodolexis Moreno, Yankiel Mauri, José Isaías Grandales y Yasser Julio González no eran elegibles por lesión.

Además, se anunció que el primer cruce (Matanzas-Las Tunas) comenzará el sábado 6 de enero, y un día después iniciará el segundo compromiso (Artemisa-Industriales).

Los partidos serán sin límite de tiempo y, en caso de suspensión por lluvia u oscuridad, se sellarán para jugarse al otro día; si los innings reanudados no pasan de tres, a continuación se celebrará el juego pactado a nueve innings.

El horario de los desafíos se mantiene a las 6:30 p. m., excepto en el estadio 26 de julio de Artemisa, donde no existe alumbrado y se mantendrán a la 1:30 de la tarde.

El reglamento apunta además que los equipos viajarán con 27 atletas y todos serán elegibles para jugar, se implementará la Regla Schiller, a partir del décimo inning y se autorizan nuevos bates para las semifinales: Bates Elevate y el de Los Cinco Héroes.