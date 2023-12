Reconocen a mejores atletas del año en Matanzas

Los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, los Juegos Centroamericanos de San Salvador y los campeonatos mundiales de diferentes deportes fueron escenarios por excelencia en que los atletas mostraron sus capacidades este 2023.

Por sus resultados en dichos certámenes internacionales y la valía manifestada en otros eventos, este jueves fueron reconocidos los mejores deportistas matanceros del año en curso, en gala que tuvo como sede al teatro Sauto de la urbe yumurina, y fue presidida por las principales autoridades del Partido y el Gobierno.

En el encuentro se agasajó a entrenadores y atletas que participaron en los centroamericanos y panamericanos, sobresalientes por su abnegación, voluntad y dedicación al deporte.

Sahily Diago Mesa (atletismo) y Andy Santiago Granda (judo), fueron galardonados como mejores atletas del año en convencional, y Yenisgladys Suárez Echeverría (tiro), y Yordani Fernández Sastres (judo) en no convencional.

“El año fue muy bueno por la participación en eventos importantes y porque alcancé título en ambas categorías, individual y por equipo. En el mundial no me fue como esperaba, pero seguimos enfocados ahora con la mente en París 2024”, refiere Granda, quien se alza como mejor atleta del año en la provincia por segunda ocasión consecutiva.

“Lo que necesito es salir a entrenar a Europa, que es lo que nos da a nosotros la máxima capacidad y la táctica en los combates. Los entrenamientos son los que te dan resultados en las competencias, trabajar fuerte todos los días”, aseguró el deportista.

“Ante todo es un honor que te reconozcan tus resultados”, comentó Yenisgladys. “Muy contenta con el galardón que me dieron este año. Mis proyecciones ahora son París 2024, que ya estoy clasificada, y me he enfocado para que en la competición me vaya mejor que Tokio 2020”.

El voleibolista Alejandro Miguel González fue reconocido como mejor novato del año; Pedro José Argüelles, de atletismo, como mejor novato discapacitado; Conrado Torres de la Rosa, de tenis de mesa, resultó mejor juez y árbitro; mientras que Lázara Miriam Cárdenas Nodarse sobresalió como profesora de educación física y Arnaldo López Hernández como activista.

En la categoría deporte especial el lauro fue para Jhoen Lefont Rodríguez por su dominio del balón en agua y en contrato internacional para el pelotero Ariel Martínez Marrero; como entrenador de base las palmas fueron para Lázaro Echeverría Díaz; el mejor atleta discapacitado individual resultó Oníger Jesús Drake Vega, de levantamiento de pesas; como deporte individual el mayor mérito fue para el ciclismo y en colectivo, el béisbol.

Fueron reconocidos como los diez mejores atletas de 2023 en la provincia: Magdiel Estrada (judo), Yosvanys Peña (lucha), Ronaldo Hiriam Almeida (balonmano), Andrys Pérez (béisbol), Yarumy Céspedes (balonmano), Kelvin Calderón (taekwondo), Natalie Bárbara Morales (remo), Dailen Rodríguez Pérez (canotaje), Mario Díaz Torres (atletismo) y Laina Pérez (tiro), esta última galardonada además como suceso deportivo del año.

Mejor atleta femenino de deporte individual resultó la tenista Daniela de la Caridad Fonseca y masculino, Iván Felipe Silva. En deporte colectivo, los agasajados fueron Dianny González (balonmano) y Bárbaro Erisbel Arruebarrena (beisbol). Como entrenador provincial sobresalió Armando Ferrer, y como entrenador matancero en equipos nacionales Raúl de Jesús Trujillo.