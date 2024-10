Cuba con buen paso en Panamericano de Tenis de Mesa

Los cubanos Andy Pereira y Jorge Moisés Campos aseguraron la medalla de plata del evento de dobles masculino, en el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa de San Salvador 2024. Foto: Tomada de Jit

Luego de un partido polémico, marcado por excelentes jugadas de ambos lados, los cubanos Andy Pereira y Jorge Moisés Campos aseguraron la medalla de plata del evento de dobles masculinos, en el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa de San Salvador 2024.

La dupla de la Isla derrotó 3-1 a la formada por los canadiense Edward Ly y Simone Martin, con marcadores de 8-11, 13-11, 11-6 y 11-6, que reflejan lo sucedido en el salón del Polideportivo de Ciudad Merliot, pero solo en fríos números.

El desenlace resultó mucho más complejo, según explicó Bárbaro Oliva. Entre las protestas de los norteños, los cubanos tuvieron que sacar el “extra” para revertir el curso de un partido que estuvieron cerca de ceder.

“Perdimos el primer set, en el que Jorge Moisés se mostró errático con las pelotas que se caían. En el segundo, cuando estaban 11 iguales, se lesionó y apelamos a la regla que permite una pausa de 10 minutos para tratarlo.

“Eso está en el reglamento y el mánager de los canadienses no quería que lo concedieran, lo protestó… pero al final nos dieron la razón”, narró el también comisionado nacional, quien elogió el papel protagónico que debió asumir Andy en los dos últimos parciales.

“Tuvo que crecerse. Jorge Moisés se resintió de una antigua lesión en la espalda y, después de eso, se dedicó más a bloquear, dejando el resto del trabajo a su compañero”, refiere Oliva, orgulloso de la entrega de los muchachos.

En estos instantes el jugador capitalino recibe atención médica y la presencia en la discusión del oro todavía no es segura, pues dependerá de su evolución, según explicó el directivo.

“Será un partido difícil contra los argentinos Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo, por eso no vamos a forzar nada. Si no se siente recuperado, no saldremos a buscar el oro. Ya hicieron lo más difícil, que era conseguir la clasificación al mundial del año próximo”.

La jornada de este miércoles había iniciado antes para Cuba con el partido semifinal en el evento de dobles femenino, en el que Daniela Fonseca y Estela Crespo cayeron 1-3 (7-11,3-11,11-9,7-11) ante las chilenas Paulina Vega y Daniela Ortega.

De esa forma, quedaron con la presea de bronce que añadieron al cupo para el certamen del orbe de Catar 2025.

Entre viernes y domingo, habrá disputas en los eventos de equipos. En el segmento masculino, Cuba presentará a Andy y Jorge Moisés —en caso de una satisfactoria recuperación—, a los que se unirán Adrián Pérez y Liván Martínez.

Además de Daniela y Estela, la formación femenina incluirá a Rosalba Aguiar y Karla Pérez. (Por Eyleen Ríos)

Lea también