De nuevo llegamos a ustedes con la acostumbrada sección Universo Deportivo, que ahora ofrece otros acontecimientos del músculo en prácticas individuales y colectivas, como béisbol, bádminton, fútbol, levantamiento de pesas y otras actividades, lideradas por el evento de mayor envergadura actual: los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile-2023.

BIEN POR LAS PEQUEÑAS LIGAS

En los terrenos del Beisbolito municipal de Matanzas se disputó una serie cuadrangular entre seleccionados de Matanzas y La Habana. El equipo Pequeñas Liga, de la sede, se impuso a la preselección provincial de Matanzas con pizarra de 10 carreras por 0. Otros dos éxitos lograron los ganadores, esta vez frente a Playa y a Boyeros, de la capital del país, con marcadores de 10-0 y 9-2, respectivamente. Los segundos juegos tuvieron idénticos resultados para las Pequeñas Ligas ante similares adversarios.

DEL BADMINTON

Entre los practicantes sistemáticos del badminton sucedieron interesantes resultados: Leandro Solar devino único ganador consecutivo en las ocho partidas realizadas, mientras que en el femenino, Liuba del Río obtuvo triunfos ante cinco rivales. Ambos despuntan como futuros campeones en justas de mayor envergadura. Entre dúos, Leandro y Liuba, del Combinado Deportivo # 2, no tuvieron contrincantes al vencer a cuantos se midieron.

CHUTADAS INDETENIBLES

Como el fútbol es universal, sea en la selva o en el desierto, nada de extraño tiene que los muchachos y no tan muchachos del barrio de La Playa, en esta ciudad, disputen partidos entre edificios, cuadras y callejones. El once del edificio de 14 plantas fue superior a su similar del E-13, cuatro goles por tres. Hubo otros juegos entre diferentes selecciones, como la de Los técnicos, que cayó ante la del edificio de 13 plantas, por 3-2. Entre féminas las del once de trabajadores y estudiantes universitarias por encuentros, venció a una representación de Varadero, 4-0, mientras que el segundo partido terminó con empate a dos perforaciones por bando.

A CAMPEONES PANAMERICANOS

Aficionados del deporte se dieron cita en la playa El Tenis, de esta ciudad, para dialogar y reflexionar sobre la participación de los atletas y colectivos cubanos en la presente edición de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile-2023. Hubo sonrisas y aplausos cuando se mencionaron los nombres de los matanceros Iván Felipe Silva y Andy Granda, campeones de sus respectivas divisiones en el judo; así como la chica de tenis de mesa, Daniela Fonseca, a quienes enviaron saludos y reconocimientos por sus participaciones. También para el pesista Arley Lázaro Calderón, residente en Pinar del Río y primer medallista dorado de la delegación de La Mayor de las Antillas. (Por Evangelio V. Molina Alemán)

También le sugerimos: