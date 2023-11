Silva y Granda, hombres dorados de Matanzas y de Cuba

“Memorable: algo digno de ser recordado”, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sin lugar a dudas uno de los muchos adjetivos que pudieran ser empleados para catalogar la actuación de los judocas cubanos en los XIX Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Las seis preseas doradas conseguidas por Cuba en esta edición superaron con creces los pronósticos precompetencia de tres títulos y el número de coronas conseguidas hace cuatro años en Lima 2019.

Como bien declaró a la prensa Rafael Manso, presidente de la Federación Cubana y Comisionado Nacional de este deporte, “los muchachos van con buenas vibras, mente positiva y a guerrear”.

Con una división menos en disputa, superar la actuación de Lima era totalmente improbable; sin embargo, los cubanos están demostrando en Chile que los pronósticos a veces son solo eso.

Las primeras en abrir la cosecha dorada fueron Maylín del Toro (63 kg) e Idelannis Gómez (70 kg). El lunes Iván Silva (90 kg), Idalis Ortiz (78 kg) y Andy Granda (+ 100 kg) sumaron las otras tres preseas, para completar este último martes, en el Centro de Deportes de Contacto, enclavado en el Parque Estadio Nacional de Chile, el sexteto dorado con la victoria en la competencia por equipos.

La Mayor de las Antillas superó en cuartos de final a México con 4-1, en semifinales a República Dominicana con 4-2 y en la final a Brasil con 4-3; cada triunfo con una derrota por no presentación, de modo que sobre el tatami solo tuvieron tres descalabros.

Pero si es digno reconocer la labor de todos los judocas cubanos, los matanceros Iván Silva y Andy Granda tuvieron mucho que ver en estos resultados.

Ambos primeramente ratificando su título de Campeón Panamericano; después Silva con tres victorias al hilo en el por equipos y su coterráneao, el campeón mundial Andy Granda, airoso en los tres matches y además responsable de la definición en el desempate, que terminó por darle a Cuba la victoria cuatro a tres en la final.

“Salí a dar lo mejor de mí en cada combate, a tratar de arriesgar lo menos posible, y se logró el objetivo; me sentí bien físicamente y trabajé en el dominio de mis agarres”, expresó el bicampeón panamericano y subcampeón mundial Iván Silva.

El natural de Colón ganó el título de la división de 90 kg ante el brasileño Rafael Macedo por ippon, en apenas un minuto y medio.

Luego de estas dos preseas doradas en Santiago de Chile, y del quinto lugar de la división en el pasado Campeonato Mundial de Doha, Qatar, al caer en la discusión del bronce, Iván Silva tiene la vista fijada en los juegos olímpicos de París 2024. “Ya tengo muchísima más experiencia, seguiré trabajando para alcanzar esa medalla olímpica en París”.

Granda, campeón mundial en el pasado Campeonato de Tashkent 2022 y actual campeón vigente de Lima 2019 en la división de más 100 kg, ratificó su hegemonía al derrotar por ippon al chileno Francisco Solís.

En la competencia por equipos, luego de las sendas victorias en cuarto de final y semifinal, el azar puso dos veces frente a frente a Granda y al brasileño Rafael Silva. El atleta de Jovellanos, deportista más destacado del pasado año en Cuba, sacó fuerzas y le dio el triunfo y la medalla de oro a su país.

“El brasileño ha ganado medallas a nivel olímpico y mundial y me saca ventaja en el peso corporal. Sin embargo, me he enfrentado varias veces con él y me siento más ágil. Primero tuve que empatar el match y después me concentré en la posibilidad de que el sorteo indicara mi división para el desempate. Sucedió y estaba preparado para decidir”.

“Me impulsó el deseo de ganar, de darle esta alegría a mi pueblo que sé que me estaba mirando. Cuando salí al segundo combate dije que era mi momento y que tenía que decidir para darle el éxito a mi equipo”, declaró el judoca después de concluir el evento.

Granda, en una forma deportiva excepcional, ganó el pasado mes de septiembre en condición de invicto la medalla de oro en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo de Canadá. Arrasó en estos juegos panamericanos y tendrá en París 2024 uno de los retos más grandes de su carrera deportiva.

De las 14 medallas doradas que tiene la delegación en el momento de redactar este escrito, la mayor cosecha ha sido gracias al tesón de los atletas de judo que supieron imponerse a todos los pronósticos.

En estos juegos donde Cuba ha visto perder a muchas de sus principales cartas de triunfo, la actuación de nuestros judocas merece ser escrita entre comillas y signos de admiración. (Por Carlos Javier Prado Porcena)