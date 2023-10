Abanderada por Díaz-Canel la delegación cubana a Santiago de Chile 2023 (+ Fotos)

La delegación cubana a los próximos Juegos Panamericanos recibió la bandera en el salón Portocarrero del Consejo de Ministros.

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez entregó el estandarte a los multilaureados Idalys Ortiz y Julio César La Cruz, escoltados por los boxeadores Arlen López y Lázaro Álvarez, la canoísta Yarisleydis Cirilo y la triplista Leyanis Pérez.

La atleta Daniela Darriba, de pelota vasca, leyó el juramento atlético, un compromiso con el movimiento deportivo, tradición y pueblo cubanos.

Emocionante jornada en el Palacio de la Revolución. El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, abanderó a la delegación que nos representará en los J.P de #Santiago2023.#Cuba #MasRetosMasCompomiso pic.twitter.com/w8n1komlnE — Osvaldo C. Vento Montiller (@CMontiller) October 14, 2023

Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del departamento de atención al sector social pronunció las palabras centrales. Foto: Panchito García/PL.

Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del departamento de atención al sector social, pronunció las palabras centrales del acto, en las que resaltó las cualidades, espíritu deportivo y retos de la comitiva antillana, compuesta por 365 integrantes.

“Han sido los primeros Panamericanos después una pandemia que demandó recursos del país, en medio de un asedio en todos los frentes. “Pero hemos encontrado alternativas para las preparaciones, las rutas críticas. Queda mucho por hacer, pero vivimos con el orgullo de representar esta tierra de campeones. Por eso nuestro lema es: ‘Ante más retos, más compromisos’”, dijo Broche.

Estuvieron presentes, además, Jorge Luis Perdomo Di Lella, viceprimer ministro cubano; Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder y Roberto León Richards, titular del Comité Olímpico Cubano.

En la lid continental, prevista en Santiago de Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre, Cuba buscará entre 18 y 20 títulos, de ocho a 12 platas y de 36 a 40 bronces.

La delegación antillana competirá en 35 disciplinas, siendo la novedad los deportes electrónicos.

La delegación cubana está compuesta por 365 deportistas. Foto: Panchito García/PL.

Daniela Darriba, de pelota vasca, leyó el juramento atlético. Foto: Panchito García/PL.

Cuba competirá en 35 disciplinas. Foto: Panchito García/PL.

Un apartado con Yarisleydis Cirilo, Leyanis Pérez e Idalis Ortiz

Yarisleidis Cirilo. Foto: Panchito García/PL.

Me siento mejor preparada para los Juegos Panamericanos que para el Mundial

“Las expectativas que tengo son muy grandes, porque acabo de salir de un clasificatorio y realmente me siento mejor preparada para los Juegos Panamericanos que para el Mundial, donde alcancé el título.

“Voy a llegar Santiago a dar lo mejor de mí y a ganar la medalla de oro. No me siento presionada, porque es algo con lo que siempre he soñado, aunque sean mi primeros Juegos.

“Y respecto al equipo puedo asegurar que se ha preparado muy bien y, en lo personal, tengo mucha confianza. Sé que puede dar una buena actuación en los Panamericanos” (Yarisleidis Cirilo, canoísta).

***

Lucharé siempre por la medalla de oro

“He venido trabajando desde que terminé el Mundial. He sabido que finalmente la atleta de Jamaica no participará, e intentaré dar lo mejor de mí.

“Ha sido una temporada difícil en estos últimos meses, sobre todo haciendo hincapié en los Juegos Olímpicos. Pero me siento bien y creo que podré estar en el podio. Lucharé siempre por la medalla de oro.

“Del atletismo te puedo decir que mis compañeros tienen muchas ganas de llegar, competir y regresar a Cuba con una medalla”

“Estoy enfocada y mi meta es llegar a los 15 metros. No veo lejos esta marca, porque en varias ocasiones he saltado sobre los 14.90 m. Tampoco me desespero, porque sé que puedo.

“Y en cuanto a la rivalidad deportiva con Liadagmis creo que es muy provechosa. Pienso que debo saltar bien duro porque tiene muchas condiciones y calidad y el título también puede ser de ella” (Leyanis Pérez, triple salto)

***

Iré por mi cuarto título en Juegos Panamericanos

“Es un gran honor ser por segunda vez abanderada de la delegación cubana. Mi primera experiencia fue en los Juegos Centroamericanos.

“Esto nos convierte en líderes de la delegación donde estaremos enseñando y defendiendo los colores de nuestra bandera.

“Para mí son unos Juegos muy importantes, porque ya casi estoy al término de mi carrera deportiva. Iré por mi cuarto título y así igualaría a Driulis Gozález.

“Es todo un reto, pero me he preparado para ello. El tatami dirá la última palabra, pero daré lo mejor de mí para conseguir esta medalla que tanto necesitamos” (Idalis Ortiz, judo)

La judoca Idalis Ortiz. Foto: Panchito García/PL.

De Mijaín a Julio César: El estandarte de la delegación siempre ha estado en alto

Mijaín López, cinco veces campeón panamericano. Foto: Panchito García/PL.

Hay Mijaín López para rato: Iré por el quinto título olímpico

“No competiré en estos Juegos Panamericanos, pero sí iré en calidad de invitado a poyar desde las gradas a nuestra delegación, basándome también en la experiencia de las cinco ediciones en que participé. Y es eso, estar ahí junto a ellos, para seguir dándole alegrones a nuestro país. Es una especie de legado a nuestro pueblo y hay que cumplirlo.

“En algún momento pensé en buscar mi sexto título continental, pero por algunos detalles de la preparación y problemas familiares que todos conocen, se decidió después no ir.

“Pero continúo con la misma alegría en el colchón y por mí irá un atleta con muchísima calidad, que también merece esa oportunidad.

“Quiero decirle al pueblo cubano que hay Mijaín López para rato e iré por ese quinto título olímpico en París 2024. Así que estoy seguro de que llegado el momento podremos disfrutar juntos de esa medalla” (Mijaín López, lucha grecorromana)

***

El boxeo cubano irá por 10 medallas de oro

“Ser el abanderado de la delegación cubana es lo máximo en la carrera de un deportista o de cualquier ciudadano que se sienta cubano. Me complace mucho ser el guía, portador de nuestra bandera, como el seguidor del gran Mijaín López.

“Además, esto me compromete a ir a Santiago Chile a conquistar la cuarta medalla de oro panamericana.

“El equipo está con buen ánimo y aunque no tuvimos un trabajo insatisfactorio en los Juegos Centroamericanos eso no nos detiene. En esa oportunidad fueron muchachos muy jóvenes.

“Eran sus primeros juegos multidisciplinarios, pero ahora van con más experiencia, enfocados en el triunfo y nosotros los establecidos los guiaremos. Iremos por 10 medallas de oro” (Julio César La Cruz, boxeador)