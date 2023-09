El problema final: Holmes para Pérez-Reverte

Este 5 de septiembre, la editorial española Alfaguara permitirá al mundo palpar por primera vez El problema final, nueva novela con la que Arturo Pérez-Reverte saciará la sed de buena prosa que siempre deja la lectura acabada de su obra maestra inmediatamente anterior.

Siempre es arriesgada la tentación de propiciar una reseña anticipada, pero si existe un novelista en mi idioma al cual siento que puedo acudir en absoluta confianza, sin temor a decepcionarme a inicio, mitad o epílogo de su historia de turno, se trata del creador del capitán Alatriste, el agente Falcó, el Cid, el “maestro de esgrima” o, ahora, avivador de la memoria de Sherlock Holmes.

Sí, el famoso detective. Incluso desde antes que falleciera su creador, el otro “Arturo”, el inquilino más ilustre de Baker Street ha transitado por el prisma personal de disímiles autores apócrifos, algunos meritorios, pero entre los cuales me temo que pocos, muy pocos, alcanzan el prestigio de un Pérez-Reverte.

Por lo visto, el proyecto responde a Conan Doyle y al misterio del mismo modo que, para nuestra suerte, otras veces el murciano ha rendido tributo a Dumas y al género de capa y espada, o a Fleming y al espionaje, o a John Ford (el cine, siempre presente) y a la épica, o al testimonio periodístico que tan bien acabó de perfilarlo como diamante en bruto de las letras hispanas.

No es primera ocasión que el bueno de Arturo se parapeta tras un enigma como motor y pretexto para la puesta en marcha de su talento narrativo: La tabla de Flandes o El club Dumas nos han deleitado a millones con anterioridad, tan lúcidas, claras y diferentes a sus adaptaciones cinematográficas.

Volvamos a El problema final. No en balde he citado dos veces el séptimo arte en mi entusiasta anuncio, más allá de la estrecha relación que guarda con Pérez-Reverte, y se debe a que la trama, ambientada a mediados del pasado siglo, toma como protagonista no directamente a Sherlock Holmes, sino a un actor conocido por darle vida en la gran pantalla: el ficticio Hopalong Basil (nombre ineludiblemente alusivo a Basil Rathbone, el Holmes por excelencia del Hollywood clásico).

La muerte sorpresiva de una turista inglesa en una isla del mar Jónico, así como la presencia de varios sospechosos y del veterano intérprete, acostumbrado a la aplicación del más legendario método deductivo de la cultura universal, suponen el eje de un relato que promete trascender el cliché de su planteamiento.

Por mi parte, deduzco cuál será el título que con más ahínco googlearé en pos de su descarga durante los próximos días.