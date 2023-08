Aunque los siglos pasan, la sociedad evoluciona y surgen nuevos genios, hay cosas que se ganan un lugar en la historia. Romeo y Julieta, uno de los grandes clásicos de William Shakespeare es un gran ejemplo de ello.

El amor, un tema común en toda la obra shakesperiana, constituye el centro del relato. Esta tragedia es conocida como la historia de amor que duró tres días y ocasionó seis muertes; por tal razón asombra que muchos de quienes no la han leído vean en la pareja protagónica un feliz ideal romántico.

Supuestamente publicada por primera vez en 1597, esta pieza maestra nos sumerge en un mundo de enemistades familiares y pasiones arrebatadoras. La obra se desarrolla en la ciudad de Verona, Italia, y narra la dramática historia de amor de dos jóvenes pertenecientes a familias rivales. Romeo, perteneciente a los Montesco, y Julieta, miembro de los Capuleto.

Se trata de una relación imposible, o al menos muy complicada. No solo porque los protagonistas pertenecen a linajes enfrentados, sino porque, además, Romeo, tendrá que huir de Verona tras cometer un grave error. Debido a estas cuestiones surge la pregunta: ¿estaban los amantes destinados al desengaño desde el primer momento? A lo largo de la obra, los acontecimientos que desembocan en el trágico final parecen ciertamente forjados por un fatal destino.

El manuscrito se encuentra dividido en cinco actos que a su vez tienen varias escenas y numerosos personajes. La ambientación se basa en el siglo XIV, en los albores del Renacimiento; muestras de ello lo constituyen el vestuario, o el palacio en el que vive Julieta. Una época muy acertada para darle vida a la trama, pues esta queda encerrada entre castillos y murallas.

Shakespeare plasma en los personajes de Romeo y Julieta todos los aspectos de la esencia del hombre. Los protagonistas se muestran como seres con imperfecciones arraigadas a los pecados capitales, y a las libertades de la raza humana, aquellas que trascienden las barreras literarias.

Otro aspecto llamativo es la sencillez con la que se resuelven los conflictos, sin preocuparse excesivamente de que estos puedan ser del todo creíbles o no. Sobresale también el hecho de que es capaz de combinar la comedia y la tragedia en una misma obra.

Resalta en ella un lenguaje poético, lleno de metáforas y frases memorables, una emotiva representación de la lucha del amor contra la adversidad. Por otra parte, destaca la creencia en la imposibilidad de cambiar el destino y las consecuencias nefastas que para los protagonistas implica el intento.

Lo más significativo de esta obra es que logra personificar una situación de “amor imposible” entre dos adolescentes, caracterizada por la impulsividad, la fuerza y la determinación de ambos frente a todos los obstáculos que se les interponen. Aunque no es original, pues durante siglos se escribieron historias similares, el bardo de Avon logra darle mayor credibilidad y consistencia.

Por supuesto, como todo manuscrito, también posee aspectos negativos. Por ejemplo, el amor entre ellos se da de una forma poco creíble e inmadura. Además, desde el inicio nos enteramos de que Julieta tiene apenas trece años, por lo que se dificulta idealizar la relación entre los protagonistas. Si se ve en perspectiva, es realmente una muestra de lo que no debe ser el amor: apresurado e insensato.

Aunque Hamlet es considerada la mejor creación de William Shakespeare, Romeo y Julieta es seguramente la más popular, con mayor número de representaciones y de adaptaciones a otros medios. Una obra maestra de la literatura universal que ha perdurado a través de los siglos. Su historia de romance prohibido y su mensaje sobre la importancia del amor y la tolerancia siguen siendo relevantes en la actualidad. Si bien su final es triste y desgarrador, la obra es una joya literaria que vale la pena leer y apreciar.

Romeo y Julieta constituye un viaje que no solo conmueve y desgarra el alma, sino que también deja una huella imborrable en el corazón del lector, recordándonos el poder y la belleza eterna del arte dramático.

Frases de la obra

“Es casi ley, que los amores eternos son los más breves”.

“Si tengo que guardarme un objeto tuyo para recordarte, significa que te voy a olvidar”.

“No vamos a buscar a alguien que no desee ser hallado”.

“Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama”.

“Creía conocer el amor hasta que tu belleza sedujo a mis ojos”.

“Hay para mí más peligro en tus ojos que en afrontar veinte espadas desnudas”.

“Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado”.

“No jures por la luna, por la inconstante luna, cuyo disco cambia cada mes, no sea que tu amor se vuelva tan variable”.

“Nunca hubo una historia más dolorosa que la de Julieta y su Romeo”.

“El que va demasiado aprisa llega tan tarde como el que va muy despacio”.

Curiosidades sobre Romeo y Julieta

Los personajes no fueron creados por Shakespeare, su obra está inspirada en la traducción de The Tragical History of Romeus and Juliet, que Arthur Brooke realizó en el año 1562 del cuento italiano de Mateo Bandello sobre los llamados amantes de Verona. De la misma manera, se considera que el dramaturgo inglés también se inspiró en la obra Palace of Pleasure, que William Painter realizó en 1582 a partir de varios relatos franceses e italianos. No hay que olvidar tampoco que el autor no olvidó tener en cuenta otras obras importantes como referencia. Este sería el caso, por ejemplo, de Las metamorfosis de Ovidio. Existen muchas teorías sobre la veracidad de Romeo y Julieta, lo que se sabe es que Los Montesco y los Capuleto sí existieron, pues incluso se les menciona en La divina comedia (1307) de Dante. Se dice que Shakespeare tardó varios años en terminar esta obra: la primera edición contaba con muchos errores; la segunda, que llevaba por título La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta, tenía un total de 800 versos más que la original. Así, la comenzó en 1591 y luego sobre su terminación hay distintas teorías. En concreto, están las que dicen que la concluyó en 1594 y las que apuestan por el año 1597. La primera compañía que estrenó esta obra en 1595 ante el público fue Lord Chamberlain´s Men. Existe un aspecto en común entre Romeo y William Shakespeare. Ambos conocieron a sus amores en un baile, el primero a Julieta y el segundo a su esposa, Anne Hathaway. Entre las muchas adaptaciones cinematográficas que ha tenido hasta el momento, sin lugar a dudas, la que consiguió “renovarla”, darle un aire más moderno y acercarla al público juvenil fue la versión de Baz Luhrmann. En 1996 fue cuando se estrenó, teniendo como título Romeo + Julieta y como actores principales a Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Actualmente, en Verona, Italia, la casa de Julieta tiene una placa que certifica su autenticidad. De hecho, la entrada de este palacio señorial de origen medieval, que hoy en día es un museo, está tapizada de mensajes con notas de los cientos de turistas que dejan mensajes. Es una de las atracciones turísticas más importantes de Verona.

Sobre el autor

William Shakespeare. Foto tomada de Wikipedia

Si hablamos de literatura, no podemos dejar de mencionar a uno de los más grandes autores, figura clave en el desarrollo de las letras: William Shakespeare. Este fue un novelista, dramaturgo y poeta inglés que a lo largo de su carrera escribió un total de 39 obras de teatro, 154 sonetos y cuatro obras líricas. En sus piezas teatrales abarcaba diversos géneros, como la comedia, la tragedia y el drama histórico, e incluso los entremezclaba. En sus títulos más célebres figuran las tragedias Hamlet, Macbeth y Romeo y Julieta, así como las comedias El sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia

Aunque sus datos biográficos son escasos, y muchos de ellos inexactos, se ha llegado a la conclusión de que nació en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, entre el 23 y 26 de abril de 1564. No se conoce el día exacto de su nacimiento, puesto que en aquella época solo se hacía el acta del bautismo.

Fue el tercero de los ocho hijos que tuvieron John Shakespeare, próspero comerciante que llegó a alcanzar una destacada posición en el municipio, y Mary Arden, que descendía de una familia ilustre a pesar de haber sufrido persecuciones religiosas derivadas de su catolicismo.

Nada se sabe de la niñez y adolescencia de William Shakespeare. Parece probable que estudiara en la Grammar School de su localidad natal, si bien se desconoce cuántos años y en qué circunstancias. La asistencia a esta escuela es mera conjetura, basada en el hecho de que legalmente tenía derecho a educación gratuita por ser el hijo de un alto cargo del gobierno local. No obstante, no existe ningún documento que lo acredite, ya que los archivos parroquiales se han perdido. Nunca acudió a la universidad, lo cual resulta extraño si consideramos que es una de las más grandes figuras de la literatura mundial.

El 28 de noviembre de 1582, cuando tenía 18 años de edad, contrajo matrimonio con Anne Hathaway. Parece que había prisa en concertar la boda, tal vez porque Anne estaba embarazada de tres meses. Tras su matrimonio, apenas hay huellas de William Shakespeare en los registros históricos, hasta que hace su aparición en la escena teatral londinense. Este etapa es conocida como Los años perdidos, del dramaturgo.

El 26 de mayo de 1583, la hija primogénita de la pareja, Susanna, fue bautizada en Stratford. Un hijo, Hamnet, y otra hija, Judith, nacidos mellizos, fueron asimismo bautizados poco después. A juzgar por el testamento del dramaturgo, que se muestra algo desdeñoso con Anne Hathaway, el matrimonio no estaba bien avenido.

Hacia 1592 Shakespeare se encontraba ya en Londres trabajando como dramaturgo, y era lo suficientemente conocido. En 1596, con solo 11 años de edad, murió Hamnet, único hijo varón del escritor.

Hacia 1598 su nombre encabezaba la lista de actores en la obra Cada cual según su humor. Pronto se convertiría en actor, escritor y, finalmente, copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain’s Men. La compañía alcanzaría tal popularidad que pasó a denominarse los King’s Men, pues el monarca inglés les apadrinaba. Existen varios documentos referentes a asuntos legales y transacciones comerciales que demuestran que, en su etapa londinense, Shakespeare alcanzó una más que decente economía.

Murió en Stratford-upon-Avon, Warwickshire, Reino Unido, según el calendario gregoriano, el 3 de mayo de 1616; según el calendario juliano, el 23 de abril de 1616, el supuesto día en que cumplía 52 años. Por esas fechas murió Cervantes en Madrid; sin duda, ninguno de los dos oyó hablar del otro.

Estuvo casado con Anne hasta su muerte, y le sobrevivieron dos hijas, Susannah y Judith. Sin embargo, ni los hijos de Susannah ni los de Judith tuvieron descendencia, por lo que no existe en la actualidad ningún descendiente vivo del escritor.

Siempre se ha tendido a asociar la muerte de Shakespeare con la bebida; murió, según los comentarios más difundidos, como resultado de una fuerte fiebre, producto de su estado de embriaguez. Aunque investigaciones recientes llevadas a cabo por científicos alemanes afirman que es muy probable que el escritor inglés padeciera de cáncer.

Era costumbre en esa época, cuando había necesidad de espacio para nuevas sepulturas, vaciar las antiguas, y trasladar sus contenidos a un osario cercano. Tal vez temiendo que sus restos pudieran ser exhumados, el propio Shakespeare habría compuesto el siguiente epitafio para su lápida: «Buen amigo, por amor de Jesús, absténgase de cavar el polvo encerrado aquí. Bendito el hombre que perdona estas piedras, y maldito el que mueve mis huesos«.

Una leyenda afirma que las obras inéditas de Shakespeare yacen con él en su tumba. Nadie se ha atrevido a comprobar la veracidad de la leyenda, tal vez por miedo a la maldición del citado epitafio.

Con el paso del tiempo, se ha especulado mucho sobre su vida, cuestionando su sexualidad, su filiación religiosa, e incluso la autoría de sus obras. También se ha sospechado la existencia de alguna o algún amante que hiciera desgraciado su matrimonio, esta sospecha se asienta en una famosa cita de su testamento: “Le dejo mi segunda mejor cama”, pasaje que ha suscitado las más dispares interpretaciones y no pocas especulaciones.

Se ha seguido muy de cerca, además, la crueldad de Shakespeare con respecto a la figura femenina en sus sonetos. Además, se desconoce cuál entre todos los retratos que existen del autor es el más fiel a su imagen, ya que muchos de ellos son falsos y pintados a posteriori.

Resulta curioso que todo el conocimiento que ha llegado a la actualidad sobre uno de los autores más reconocidos no sea más que un constructo formado con las más diversas especulaciones.

Casi 150 años después de la muerte de Shakespeare en 1616, comenzaron a surgir dudas sobre la verdadera autoría de las obras a él atribuidas; basados en el convencimiento de que las obras requerirían un nivel cultural más elevado del que se sostiene que poseía; supuestos mensajes en clave ocultos en las obras; y paralelos entre personajes de las obras de Shakespeare y la vida de algunos dramaturgos.

Sin importar cuáles sean las verdades sobre su vida, la profecía de uno de sus grandes contemporáneos, Ben Jonson, se ha cumplido, por tanto: “Shakespeare no pertenece a una sola época sino a la eternidad”.

Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, con la finalidad de fomentar la lectura y poner en valor a la literatura. La fecha no es casualidad, ya que se trata del día en que murieron William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. (Por María Karla Pérez Romo y Odalis Sosa Dencause)

Lea también