De la mano de Angola

El equipo de Fútbol Sala fue abanderado el pasado miércoles 24. Foto: De la autora.

Juventud y talento son las principales características de los integrantes del equipo de Fútbol Sala primera categoría, que comenzarán en breve su Campeonato Nacional con grandes aspiraciones de ubicarse entre los cuatro mejores del país.

Bajo la égida de la leyenda cubana en esta disciplina, Eduardo Morales Basabe, más conocido como Angola, el equipo, con un promedio de edad de 21 años, pretende mejorar los resultados de la campaña anterior cuando quedaron en el sexto puesto.

“Es un equipo joven, donde repiten alrededor de seis figuras del torneo anterior. Están mejor preparados este año, pues a medida que pasa el tiempo y con el auge que ha tomado el fútbol sala en Matanzas, logramos mayor nivel de convocatoria. Se nota la diferencia en la preparación, en el nivel técnico, y debemos aprovechar estas ventajas para enfrentar el Campeonato”.

En el 2022 las limitaciones materiales fueron numerosas: el transporte, los implementos o algo tan básico como la alimentación tuvieron vaivenes poco halagüeños.

“La dificultad que prevalece y que se viene arrastrando desde el período pasado es la atención, pero la mentalidad es tener un resultado satisfactorio a pesar de todo. Nuestro objetivo es calificar y, una vez en ese grupo de avanzada, hacer un mejor trabajo con los muchachos y colarnos en las primeras posiciones”.

El plantel se compone de 25 jugadores, en su mayoría de la capital yumurina, aunque también están representados los municipios de Perico, Unión de Reyes, Colón, Calimete y Cárdenas, además de tener en sus filas dos jugadores de La Habana.

“Ellos no fungen como refuerzo, decidieron jugar acá con nosotros, algo que soñaban desde que vinieron a topar en nuestra provincia y por supuesto, son bienvenidos y esperamos que nos ayuden a cumplir el objetivo planteado para la competencia.

“Uno de los aspectos positivos es que cubrimos la plantilla, con la reserva incluida, y eso es algo que nos regocija sobre todo de cara al futuro de este deporte. El cambio ha sido sustancial, pues con toda la situación que nos rodea hoy, tener esta cantidad de jugadores para mí es satisfactorio. Por eso estoy seguro de que todo se dará de la mejor manera, lo principal es que ellos se lo crean y así tener un buen torneo”.

Estudiantes, trabajadores y amantes del fútbol componen el conjunto matancero que no por azar muestra hoy una mejor cara. Y es que en octubre pasado, Angola organizó la primera Copa Matanzas que reunió a entusiastas de la disciplina de varios municipios.

“Agradecemos mucho el apoyo de la Universidad de Matanzas para la realización de ese evento, que sirvió de vitrina para la selección provincial. Ese fue el momento idóneo para captar talentos y conformar un plantel más competitivo a mayor nivel sin tener jugadores profesionales.

“No obstante, son amantes del deporte, tienen entusiasmo y pueden demostrar que la constancia y disciplina dan buenos frutos. Han captado muy rápido todo lo que le hemos enseñado y pienso que con el tiempo podamos tener un equipo profesional”.

SOSTENERSE EN BUENA BASE

Sin dudas, la carencia de una base formada en la pirámide deportiva provoca que se tenga que improvisar, e ir formando atletas con avanzada edad y en condiciones no idóneas.

“Desde hace tiempo abogamos por tener una base en la Eide, para conformar una cantera profesional y que transite por los niveles correspondientes. Actualmente en Matanzas se está trabajando en ese sentido y pronto tendremos un equipo juvenil entrenando fútbol sala, esto nos va a permitir enriquecer la primera categoría y aspirar a más en el campeonato.

“Donde no hay escalera deportiva, las cosas se tornan muy difíciles. A veces ese salto de edad sale bien, pero con el tiempo te cobra factura y se producen rompimientos generacionales de manera brusca. Lamentablemente eso ocurre en todo el territorio nacional, por lo que he podido comprobar no es exclusivo de nuestra provincia”.

DE CARA AL NACIONAL

La motivación está en un 100 % y eso ayuda a superarse en el tabloncillo. Así lo aseguró a Girón el profesor Ángel Sánchez Zamora, entrenador asistente del equipo. “Se ha trabajado muy fuerte, creo que hemos hecho un buen trabajo este año, logramos reunir un colectivo técnico bastante compacto y eso es muy importante a la hora de aspirar a la victoria.

“Si le ponemos ganas, creo que existe la posibilidad de clasificar, aunque hay que reconocer la valía de los rivales, pero nosotros podemos presentar buena pelea dentro del grupo clasificatorio.

“Entre los jugadores más destacados están Alejandro San Martín Thondike, Ray Wuilian Laty, ambos repitentes y con buen nivel. Además hay novatos con excelentes condiciones, como Julio César Téllez; los muchachos de La Habana también poseen calidad y pueden aportar al equipo: Andy Gabriel Pérez y Javier Pampin Oriol”.

Contar con una reserva de cinco jugadores brinda la posibilidad de bajar y subir atletas en dependencia de las situaciones que se presenten, sin que se afecte el rendimiento del equipo ni el desarrollo del evento.

Los nuestros disputarán la primera fase en el grupo de Mayabeque, Villa Clara y Cienfuegos. Además jugarán en el tabloncillo de la Eide Luis Augusto Turcios Lima los días 8 y 9 de junio. El primer encuentro será a las 3 de la tarde y el segundo a las 10 de la mañana, frente a la Perla del Sur.

CUANDO SE ACUMULAN LOS “NO HAY”

Las múltiples carencias, conocidas y sufridas por todos, supondrán un reto enorme para el desarrollo de un torneo de Fútbol Sala que implica a todos los territorios del país. Angola Morales, quien forma parte también del cuerpo técnico en el equipo nacional, refirió que vencer estas dificultades será otro de los propósitos.

“Todos estamos haciendo lo posible porque se cumpla el calendario y el evento se desarrolle de la mejor manera, con calidad, buen nivel técnico y los aseguramientos que estén a nuestro alcance».

“Teniendo en cuenta la situación del combustible se decidió que cada provincia dispute dos partidos en casa. Las pelotas es otra de las faltas que más se sufren y los rojos disponen de cuatro, una sola con la calidad requerida para este nivel».

“De esa forma seguimos trabajando. Esperemos que cambie el panorama, aunque sabemos que no será de manera inmediata, por lo pronto conocimos que en breve llegarán algunos materiales y que deben entregarse algunos recursos a los diferentes territorios. Así elevaremos la calidad de los entrenamientos y del deporte de manera general».

“Particularmente presentamos serias deficiencias con el transporte, lo que en ocasiones hace más difícil la preparación, pues nos trasladamos por medios propios. Este fenómeno hace que los horarios de descanso se acorten y sea más intenso el gasto de energía».

“Yo hablo mucho con mis alumnos, ya que debemos tratar de superar esas cosas, son momentos muy difíciles para todos pero al final, resultan oportunidades para crecerse».

“No obstante, muchos de los jugadores de la pasada campaña decidieron no continuar porque no aguantaron los avatares diarios. Algo lógico, si se piensa en sus familias y en la dureza de lo que vivimos hoy».

“Es triste dirigir así, por eso siempre trato de dar el ejemplo, a la hora de salir tarde de los entrenamientos o cuando tenemos que caminar grandes distancias».

“El apoyo de mi colectivo técnico es fundamental, estoy muy contento de lo que hemos logrado con estos muchachos y lo que sabemos que podemos hacer en adelante. Creo que es la razón por la que estamos hoy aquí, la calidad humana de los profesores, el amor y las ganas de cada jugador. De eso estoy seguro que recogeremos buenos frutos”.