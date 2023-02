El tortuoso camino de los trámites

Las colas en el REC son evidencia de la demora en los trámites para la entrega de las certificaciones. Fotos de la autora.

Pie de foto 3: Existen pocas auxiliares para procesar las aproximadamente 11 000 solicitudes generadas en el mes.

Cualquier día que se llegue al Registro del Estado Civil (REC) de Matanzas es igual. Siempre lo recibirá la misma cola, algunos rostros inconformes, personas que se quejan, otras que intentan colarse o que pudieron “resolver un puesto” en la fila que, dicen los más madrugadores, vende un señor en las afueras a 700 pesos.

Pero ni siquiera haber comprado un lugar le asegurará que le atiendan, porque puede encontrarse con la mala suerte de que no haya conexión. En fin, que realizar un trámite se torna un tanto complejo y son pocos los que no desesperan.

Ello, unido al hacinamiento y las deficientes condiciones laborales que existen en el local enclavado en la Playa donde convergen el Palacio de los Matrimonios, el REC y el Registro de la Propiedad, hacen que cualquier procedimiento se torne más incómodo de lo habitual.

Muy críticas son las condiciones constructivas que presenta el local del REC, el Registro de la Propiedad y el Palacio de los Matrimonios.

Así lo corrobora en el portalón de la institución Julia Durán Suárez: “A la hora de entrar, lo mismo abren a las 9 de la mañana que a las 8, y cuando llegas pasan a los “colaos”. Lo que se forma en esa puerta es muy grande”, dice, mientras afirma que no existen condiciones para la larga espera, entre ellas un baño.

A la conversación se suma Misleydis Viamonte, quien plantea: “Desde enero de 2021 solicitamos un acta de defunción y una inscripción de nacimiento, y en dos años no hemos podido completar todos los documentos para nombrar un abogado. Vienes y lo mismo: no hay conexión, que se demoran en la entrega o hubo errores en los documentos…”

Similar le ocurre a Esnélida Garcés Espinosa y a su hijo, Christopher Reyes Garcés, quienes dicen llevar 15 días asistiendo para recoger una certificación de nacimiento y “cada vez que venimos nos pelotean”.

ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LOS TRÁMITES

A pesar de que el Ministerio de Justicia es puntera en Cuba en la informatización de sus servicios para agilizar y acercar trámites jurídicos muy demandados a la población y evitar la presencialidad, así como la incomodidad de las largas colas, la reventa de turnos y la pérdida de tiempo, aún persisten inconformidades con ese tema.

“Vi muy ventajoso hacer la solicitud online. Me tocó el 24 de enero, pero la aplicación no se actualiza. Te inscribes, te dan una fecha para recoger y eso no coincide con la realidad. Te dicen que van a atender cinco turnos de lunes a jueves a partir de la una de la tarde. Quiere decir que, si diez personas se inscribieron el mismo día, aquí admiten menos«.

“Vine desde el martes y hoy es jueves. Pensé resolver un problema por esa vía y estoy aquí como el resto, con inscripciones pedidas a inicios de mes, esperando para ver si me atienden”, comenta la profesora Yanetky Díaz.

En la dirección Provincial de Justicia, la subdirectora técnica Allaylet Abreu Morejón explica que las nuevas regulaciones para emigrar, tanto las aprobadas en fecha reciente por el gobierno de Estados Unidos como la Ley de la Memoria Democrática Española, han acarreado una solicitud desmedida de documentos como los antecedentes penales y las certificaciones de nacimiento, defunción y matrimonio.

“El Ministerio de Justicia en cada una de las provincias adopta medidas para flexibilizar los accesos al Registro Central de Sancionados, único en el país, para agilizar la entrega de los antecedentes penales. Hoy no son suficientes porque la plataforma indica que a las 72 horas se entrega el documento, pero es demasiado corto el término para la cantidad de trámites evacuados. Hay días en que solo Matanzas recibe 300 solicitudes y Cárdenas 200”.

El REC, que inscribe actos y hechos jurídicos diarios como los nacimientos, las defunciones y los matrimonios, tampoco escapa de esta situación. Si bien antes de 2020 se expedían no más de 13 000 certificaciones mensuales, desde finales del 2021 y principios de 2022 la cifra roza las 50 000, incluso más.

Sobre el procedimiento nos comenta la subdirectora técnica: “la persona desde Matanzas puede solicitar a cualquier registro del país, pues el REC cuenta con el Sistema Informatizado, implementado desde 2009. Ahora existen nuevas plataformas que también agilizan los trámites y hacen expedición de documentos«.

“Hay cuatro vías para ello: la manuscrita, mediante una plantilla, la del sistema automatizado y la de la plataforma online, la más reciente, establecida en el segundo semestre de 2021. Todos los documentos que salen por esta última tienen su QR y no hay que prelegalizarlos”.

Félix Alberto González, director provincial de Justicia, reconoce que hoy la demanda rebasa sus posibilidades y en muchos casos no se cumplen los términos, debido a que no existe correspondencia entre lo indicado por la plataforma virtual y la realidad. “Por ejemplo, el 30 de diciembre fue viernes y no se trabajó más hasta el 4 de enero. La plataforma contó todos esos días y amanecieron personas en los Registros el 3 porque se les indicaba la recogida”, dice el directivo, quien enfatiza en que son cuestiones a perfeccionar para evitar las incomodidades.

UNA MIRADA ADENTRO

El REC de Matanzas es un lugar incómodo, tanto para la población como para sus trabajadores; el hacinamiento, la poca luz, la humedad y las grietas en el techo hacen que el otrora majestuoso recinto recordado en el imaginario popular se nos desvanezca con tan solo poner un pie allí.

En este sitio nos recibe Adys Deylis Ordoñez Domínguez, la registradora principal, quien desde antemano nos deja saber que no hay conexión (problemática presente en las dos oportunidades que Girón visitó el local). Desde meses atrás tienen un atraso muy grande en la entrega de los documentos, han influido factores como la falta de conexión y los apagones.

“Otro inconveniente es que, por ejemplo, para el caso de la ciudadanía española se solicitan certificaciones de generaciones atrás y no solo de nacimiento, también de matrimonio y defunción. A veces esos asientos poseen errores y deben entrar en un proceso de subsanación. Por eso las personas se quejan de llevar tiempo en el Registro, pero no cuentan que son procesos diferentes: la solicitud, la recogida, subsanar en caso de que aparezcan errores, hasta obtener la certificación correcta«.

“Ese proceso demora sobre todo cuando debemos pedir a los registros cabeceras. En cuanto a las solicitudes online, tampoco da tiempo a procesarlas porque, si bien la plataforma no cierra los fines de semana, nosotros sí lo hacemos”.

Si hablamos de percances es precio citar que ante el incremento de la demanda se labora con el mismo equipamiento y personal. “En un día, una auxiliar debe insertar entre 25 y 30 certificaciones y en la actualidad hay solo 5 trabajando con lo solicitado por la población, más de los trámites que podemos procesar”, explica Ordoñez Domínguez.

Otra de las deficiencias señaladas por la registradora principal es el hecho de no dar turnos. “Tiempo atrás dábamos 20 para solicitar e igual cantidad para recoger, pero llegó la orientación de no limitar los servicios. Entonces la persona hace la cola la madrugada entera y al final del día cree que va a ser atendida, y no es así porque todo depende de la complejidad de los otros trámites”.

A esta situación se suma que no en todos los lugares el personal es el idóneo. Ello lo reconoce el director de Justicia, Félix Alberto González: “En el municipio de Matanzas se separaron del REC tres compañeras. Hay casos tanto de falta de ética como de profesionalidad, de la sensibilidad que debe acompañar a un servidor público, y eso genera malestar. Estamos en un proceso de habilitación para preparar personal con el cual integrar nuestra plantilla”.

Evidentemente, cuestiones objetivas y subjetivas lastran el normal comportamiento de la solicitud y entrega de certificaciones y otros documentos vitales para el desarrollo de muchos procesos hacia el interior y exterior del país. Las leyes y regulaciones migratorias han venido, como se dice en buen cubano, a “ponerle la tapa al pomo” y demostrar que, aunque se abogue por la informatización de la sociedad, ello conlleva no solo la voluntad, sino también los recursos humanos y materiales imprescindibles.

Por otra parte, pesan demasiado las cuestiones subjetivas como la falta de sensibilidad y ética profesional que entorpece las gestiones habituales y convierte cualquier trámite en un tortuoso camino para los matanceros.