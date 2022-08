Matanzas da primero en el Sub 23

En un espectacular juego de pelota, el equipo de Matanzas dejó al campo a Mayabeque con pizarra de una carrera por cero, en el inicio del torneo Sub 23 en su séptima edición.

Gran actuación del pitcheo como se esperaba con Andy Quesada como abridor y Haykel Parra como relevo, quien a la postre se anotó el triunfo.

Intratable estuvo Andy con 7 ponches en 5 y dos tercios, donde permitió sólo 4 hits y concedió un boleto.

«Me sentí bastante bien, trabajé sobre el control, los rompimientos y ahí está el resultado que me ayudará a entrar en confianza».

La ofensiva no tuvo un desempeño destacado, pero en este nivel es algo habitual, y por los nuestros sobresalieron Yoandrys Jiménez, de quien seguramente escucharemos a menudo en este corto torneo, y el hombre que decidió el partido como emergente con una sólida línea por el centro del terreno, Hanyelo Videt.

«Me preparé para hacer un buen contacto y sobre todo concentrarme en el partido siempre pensando en ayudar al equipo».

Aunque la balanza se inclinó en favor del pantano, los jugadores de mayor responsabilidad deben redondear la alineación y ajustarse con el madero, pues con solo 15 partidos la opción es ganar y ganar.

