Asamblea Nacional del Poder Popular. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Al comenzar su intervención en la Mesa Redonda, Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), dijo que se trata de una convocatoria extraordinaria de la Asamblea Nacional.

“Aunque la sesión comienza oficialmente el día 14 de mayo, el día previo sesionarán las comisiones permanente de trabajo. Estas son un instrumento muy importante y auxilian a la ANPP y a Consejo de Estado, porque controlan sus acuerdos, las normativas que se emiten por estos órganos y se mantienen trabajando aunque este en receso la Asamblea”, indicó Homero Acosta.

En cuanto a la agenda de trabajo en comisiones, destacó que se analizarán importantes temas. El secretario de la ANPP señaló que concentrarán los debates en la actividad legislativa, porque serán sometidos al juicio de los diputados ocho proyectos de leyes.

Serán analizados los dictámenes –dijo- de cada una de esas normas. “La comisión de Asuntos Económicos y la Agroalimentaria examinarán las acciones desarrolladas por el Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria con los señalamiento hechos por ambas comisiones al sistema empresarial de la industria láctea y cárnica”, apuntó.

Agregó que se realizará el análisis de los resultados de la comprobación realizada al cumplimiento del Decreto –Ley 365 de las cooperativas agropecuarias, también en la comisión Agroalimentaria.

La comisión de Educación, cultura, ciencia, tecnología y medio ambiente, además de debatir sobre los proyectos de ley que le corresponden evaluará la marcha del Programa nacional contra el racismo y la discriminación que obedece a un acuerdo del gobierno. “También se hablará sobre la covid-19 y los retos para la educación cubana”, acotó.

Acosta Álvarez dijo que la comisión de Atención a la juventud, la niñez y la igual de derechos de la mujer analizará importantes asuntos como los resultados del decreto presidencial 189 del 2021, Programa para el Adelante de la Mujer. Se presentará, añadió, un informe de los resultados de las visitas de la comisión a las casas de niños sin amparo filial y precisiones sobre el contenido del Código de las Familias.

“La comisión de Salud y deporte tendrá a su cargo el debate sobre el comportamiento del Programa materno infantil hasta el cierre de abril del 2022. Igualmente se informará sobre un plan de medidas para el fortalecimiento y perfeccionamiento del programa del médico y la enfermera de la familia”, dijo.

Se informará, además, sobre la situación actual y las perspectivas en el tema de los medicamentos en el país.

Igualmente la comisión de Asuntos económicos dará un seguimiento a las mipymes aprobadas y cooperativas no agropecuarias. “En la comisión de Industrias, construcciones y energías, se dará información por el Instituto de Recursos Hidráulicos sobre el tema de la sequía. Se evaluará la marcha del programa de construcción de viviendas en el país”, dijo.

Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

El día 14 de mayo comenzará el período de sesiones extraordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Homero Acosta indicó que se analizará, en primer lugar, el tema de la marcha de la estrategia económica y social del país. Será presentado por el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil.

Posteriormente, habrá dos temas que serán sujetos al proceso de consulta del Código de las Familias. “La presidenta del Consejo Electoral Nacional brindará información sobre los resultados del proceso que recién concluye, las opiniones que se han recogido. Esto sirve para el informé que luego presentará el Ministro de Justicia”, aclaró el secretario de la ANPP.

Se tratarán-dijo-ocho proyectos de leyes en esta sesión extraordinaria. “Este número de proyectos no ha tenido precedente en la historia del Parlamento cubano”

José Luis Toledo Santander, presidente de su Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos señaló que el gran número de leyes se debe a la entrada en vigor de la nueva Constitución de la República, además de la voluntad política del Estado cubano de que no exista ningún tema de la Constitución pendiente a desarrollo legislativo que no se acometa.

“Quedó establecido que nada concerniente a derechos y garantías de los ciudadanos puede ser desarrollado por otra norma que no sea una ley. Dejar claros los campos de acciones de la ley y de los decretos leyes, es otro de los factores que conllevó a este número de proyectos de ley”, aclaró Toledo Santander.

¿Cómo se ha podido llegar a este proceso de tener ocho normas? El presidente de su Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos dijo que se ha garantizado la reproducción y distribución a los diputados de los proyectos de leyes. Un elemento esencial ha sido publicarlas en los sitios web de los organismos para generar conocimiento de toda la población. “Se han habilitado correos también y se analizan por parte de la comisión redactora de la ley”.

Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

De otros tres proyectos que serán presentados por el Tribunal Supremo Popular habló en el programa televisisvo Rubén Remigio Ferro, presidente de esa institución. Ellos son la Ley del Código Penal, la de Ejecución Penal y la de Amparo de los Derechos Constitucionales.

Remigio Ferro se refirió al proyecto de Ley del Código Penal, como una de las normativas de “alto impacto en todos los ámbitos de la sociedad,pues en ella tiene reflejo el quebrantamiento de cualquier otra ley». Además, explicó que el Código Penal vigente, aprobado en 1987, requiere una actualización tras la aprobación de la Constitución de 2019.

Remigio informó que el nuevo código incluye 569 delitos. Casi las dos terceras partes tienen previstas sanciones de hasta cinco años de privación de libertad, o multas . Por tanto, no es un documento enfocado en la represión, sino en la reeducación y la reinserción social.

“Se refuerzan las sanciones a fenómenos vinculados con la corrupción económica, todas las manifestaciones de discriminación y violencia y los hechos contra menores de edad o discapacitados, entre otros. Para los de mayor gravedad sigue aplicándose la cadena perpetua y las sanciones de hasta 30 años de privación de libertad. También se mantiene con carácter excepcional, como hasta ahora, la posibilidad de la pena de muerte para los delitos de mayor gravedad», señaló Remigio, quien recordó que esa sanción no se aplica hace más de 20 años.

También se introducen nuevas sanciones que sustituyen la privación de libertad, como la reclusión domiciliaria, las sanciones de servicio en beneficio de la comunidad y la elevación de las cuotas de las multas, de hasta 200 000 pesos para los hechos más graves. De igual modo, se mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años.

La Ley de Ejecución Penal, de ser aprobada, definirá los bienes educativos, preventivos y coercitivos que deben cumplirse durante la ejecución de las penas. «El carácter humanista de nuestro sistema se expresa también en el cumplimiento de las sanciones, que apuesta por la rectificación de las conductas», explicó el presidente del Tribunal Supremo Popular.

Se establece para los sancionados la garantía de acceso a la justicia, en caso de que tengan cualquier inconformidad con las medidas disciplinarias que se le aplican, o en caso de que se violen sus derechos. Además, se reconocen derechos esenciales a las personas privadas de libertad, como el acceso al trabajo y al estudio (siempre que lo permitan las circunstancias), las visitas de familiares, las visitas consulares en el caso de los extranjeros, las visitas de las parejas, entrevistas con los abogados, asistencia jurídica, etc.

«En Cuba no existe desde hace muchos años una norma de este nivel que regule los derechos y garantías y los procedimientos que deben cumplirse en la ejecución de las sanciones (…) y la dignidad debe respetarse a todas las personas, sancionadas o no», señaló Remigio.

Además, explicó que se transparentan en la ley cuáles son las condiciones, pasos y términos que se deben cumplir en procesos como la concepción de los beneficios de excarcelación, la libertad condicional, la suspensión del trabajo correccional con internamiento, entre otros.

Este proyecto da cumplimiento a lo estipulado en el artículo 99 de la Carta Magna y redondea, al más alto nivel, la garantía de acceso a la justicia de todas las personas, que podrán acudir a los tribunales si consideran que sus derechos, reconocidos por la Constitución, han sido violados.

«El procedimiento en esos casos debe ser concentrado (en un acto en el cual las partes planteen sus opiniones en presencia de un tribunal), expedito (se reclama una actuación rápida, en plazos breves) y preferente (cualquier reclamación de un derecho se puede hacer por distintas vías, según la naturaleza de la situación)», explicó Remigio Ferro.

También informó que la reclamación solo la podrá emitir la persona agraviada, así como la fiscalía, en defensa de los intereses públicos. Además, se deben establecer dos instancias para atender esas cuestiones: los tribunales provinciales tendrán una sala de amparo de los derechos constitucionales y el tribunal supremo también. En el caso de este último, será la primera instancia para reclamaciones a los órganos superiores del Estado.

No se puede reclamar contra cuestiones que tengan que ver con la seguridad nacional, contra el orden público. El tribunal no puede amparar derechos constitucionales a una persona desconociendo los derechos de otra, o de la sociedad en su conjunto. No se puede reclamar contra la constitucionalidad de las leyes y otras normas jurídicas. Tampoco se puede ir a esta jurisdicción para apelar contra decisiones que hayan recaído en otros procesos judiciales. El resto de los derechos se pueden reclamar por esta vía, señaló Remigio Ferro.