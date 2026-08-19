Mamá Estoy Brillando llega al Teatro Sauto

La juventud matancera tiene una cita imperdible este sábado 22 de agosto a las 4:00 p.m. en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, donde por primera vez se presentará en la Atenas de Cuba la sensación musical del momento Mamá Estoy Brillando.

El anuncio fue realizado por Noslén González Sosa, subdirector provincial de Cultura, a través de su perfil en la red social Facebook, quien calificó la presentación como un «concierto muy esperado por la juventud matancera en este Verano 2026».

Detrás del nombre artístico Mamá Estoy Brillando se encuentra Wilfredo Alejandro Sosa Espinosa, un joven cantante y productor musical de 24 años, nacido y criado en el barrio habanero del Vedado. Su estilo fresco y sus letras cargadas de mensajes positivos han capturado la atención del público joven dentro y fuera de la Isla, convirtiéndolo en una de las jóvenes promesas de la música cubana.

Con un catálogo de más de 65 canciones, tanto para su propia obra como para otros artistas, el cantante ha logrado una rápida expansión gracias a la identificación de los jóvenes con sus letras y su contagiosa energía. Su música, que fusiona ritmos urbanos con sonidos frescos y actuales, ha resonado con fuerza entre las nuevas generaciones, convirtiendo cada presentación en una fiesta.

Mamá Estoy Brillando ya había demostrado su poder de convocatoria en el Festival Varadero Josone 2025, donde, a pesar de la lluvia, ofreció un concierto repleto de sus temas más populares. Ahora, el Teatro Sauto se prepara para recibir su energía y su música en un escenario de excepción.