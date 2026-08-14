Un canto para Fidel

Una cantata a Fidel, fue el espacio cultural efectuado en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), en Matanzas, en la mañana de este miércoles, donde la música y la poesía fueron las protagonistas en el homenaje al Centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.
José Manuel Espino, presidente de la Uneac expresó con orgullo y cariño la importancia de crear momentos donde la memoria y el quehacer del Comandante se muestren vigentes, sobre todo su vínculo con la cultura y las artes, las cuales han calado profundo en varias generaciones de artistas.
Más de 10 poetas matanceros declamaron obras de diferentes autores y otros de autoría propia, entre ellos, el escritor Alfredo Zaldívar, el poeta Leymen Pérez, la joven Adys Santana y la periodista Marielena Bayón. Asimismo, las cantantes Olga Blanco y Julita Osorio dieron su voz a temas como Tu enemigo, Solo le pido a Dios y la Guantanamera.
También los presentes vivieron un momento especial cuando la casa social de los escritores agasajó a la emblemática agrupación Nuestra América, por su cumpleaños 20 años de creada y Anneris Cánovas Castro Acosta, una de las miembros fundadoras de la orquesta femenina insigne de Cuba, Anacaona, le hizo entrega a su director de un reconocimiento.
Además, dieron a conocer el ganador del concurso Poesía Militante, un evento convocado por el comité provincial de la Uneac y el Centro Provincial del Libro en el territorio. En esta ocasión el galardón fue otorgado a Maylan Álvarez con el texto, Quién empuja la bala, por su alta calidad poética impregnada de humanismo y sensibilidad.
“Estoy muy feliz de haber escrito este poema, porque es una expresión personal de lo que yo considero que es la guerra. Mi padre es un héroe de Angola y siempre quedé conectada con estos temas, pues creo que en aras de la libertad se han hecho muchas cosas. No obstante, también es un canto a la paz, para que siempre nos toque a todos y que salgamos a buscarla para que este planeta, al fin, pueda dormir con tranquilidad”, comentó la galardonada.
Con la voz de los poetas y de los jóvenes creadores, la jornada mostró que el legado de Fidel trasciende en el tiempo. La cultura cubana sigue siendo ese puente que une el pasado con el presente, y promete seguir inspirando a las nuevas generaciones. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
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