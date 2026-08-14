Un canto para Fidel

Una cantata a Fidel, fue el espacio cultural efectuado en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), en Matanzas, en la mañana de este miércoles, donde la música y la poesía fueron las protagonistas en el homenaje al Centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

José Manuel Espino, presidente de la Uneac expresó con orgullo y cariño la importancia de crear momentos donde la memoria y el quehacer del Comandante se muestren vigentes, sobre todo su vínculo con la cultura y las artes, las cuales han calado profundo en varias generaciones de artistas.

Más de 10 poetas matanceros declamaron obras de diferentes autores y otros de autoría propia, entre ellos, el escritor Alfredo Zaldívar, el poeta Leymen Pérez, la joven Adys Santana y la periodista Marielena Bayón. Asimismo, las cantantes Olga Blanco y Julita Osorio dieron su voz a temas como Tu enemigo, Solo le pido a Dios y la Guantanamera.

También los presentes vivieron un momento especial cuando la casa social de los escritores agasajó a la emblemática agrupación Nuestra América, por su cumpleaños 20 años de creada y Anneris Cánovas Castro Acosta, una de las miembros fundadoras de la orquesta femenina insigne de Cuba, Anacaona, le hizo entrega a su director de un reconocimiento.

Además, dieron a conocer el ganador del concurso Poesía Militante, un evento convocado por el comité provincial de la Uneac y el Centro Provincial del Libro en el territorio. En esta ocasión el galardón fue otorgado a Maylan Álvarez con el texto, Quién empuja la bala, por su alta calidad poética impregnada de humanismo y sensibilidad.

Fotos: Beatriz Mendoza Triana

“Estoy muy feliz de haber escrito este poema, porque es una expresión personal de lo que yo considero que es la guerra. Mi padre es un héroe de Angola y siempre quedé conectada con estos temas, pues creo que en aras de la libertad se han hecho muchas cosas. No obstante, también es un canto a la paz, para que siempre nos toque a todos y que salgamos a buscarla para que este planeta, al fin, pueda dormir con tranquilidad”, comentó la galardonada.

Con la voz de los poetas y de los jóvenes creadores, la jornada mostró que el legado de Fidel trasciende en el tiempo. La cultura cubana sigue siendo ese puente que une el pasado con el presente, y promete seguir inspirando a las nuevas generaciones. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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