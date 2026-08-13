Unión Eléctrica: afectación de 2281 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2309 MW a las 21:00 horas.

La producción de energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 5206 MWh, con 810 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1049 MW, la demanda 2865 MW con 1815 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1500 MW.

Se encuentran en avería las unidades 5 y 6 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 525 MW.

Para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 1049 MW con una demanda máxima de 3300 MW, para un déficit de 2251 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2281 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

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