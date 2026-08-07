Cuba queda a las puertas de discusión de título Centroamericano

El equipo Cuba de béisbol cedió ante su similar Nicaragua en el tercer juego de la superronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, con marcador de seis carreras por cinco.

Cuba abrió delante en el marcador en el propio primer inning, producto del cuadrangular solitario del tercer madero, Yoel Yanqui, por el jardín izquierdo.

En el segundo episodio, el pitcheo cubano hizo aguas y Nicaragua fabricó un racimo de seis anotaciones, para darle un vuelco al marcador y tomar el mando de las acciones, seis carreras por una.

En este inning, el abridor cubano Raymond Figueredo salió del montículo tras permitir un hit y propinar dos pelotazos de manera consecutiva, jugadores que a la postre terminaron entrando con las primeras anotaciones de Nicaragua en el compromiso.

Yankiel Mauris entró con la encomienda de sofocar la rebelión nicaragüense, pero su relevo fue inefectivo; en dos tercios de labor le conectaron cuatro indiscutibles y le anotaron tres carreras.

El alto mando cubano sustituyó a Mauris y en su lugar colocó al relevista Frank Herrera, quien logró sacar el último out de la fatídica segunda entrada.

Los cubanos tuvieron la posibilidad de recortar diferencias en la conclusión de la propia entrada, luego de colocar hombres en primer y segunda con un out, pero el receptor nicaragüense sorprendió a Henry Quintero en la inicial, facturando el segundo out del inning y limitando las posibilidades cubanas.

La novena cubana recortó diferencias en la parte baja del tercer capítulo, tras aprovechar base por bolas a Yoelkis Guibert y doblete remolcador de Yoel Yanqui, para poner el marcador seis carreras por dos.

Los de la mayor de las Antillas volvieron a descontar en el cierre del sexto, producto del cuadrangular de Luis Vicente Mateo, con bases limpias y luego un indiscutible remolcador de Henry Quintero, que trajo desde la intermedia a Yasiel Gonzáles.

En el séptimo acto, Luis Vicente Mateo se volvió a vestir de slugger y desapareció la pelota por el jardín izquierdo, para cerrar el marcador seis anotaciones por cinco, pero el resto de los bateadores cubanos no pudo traer la del empate.

La derrota fue a la cuenta de Raymond Figueredo, mientras los más destacados a la ofensiva fueron Luis Vicente Mateo, con par de cuadrangulares e igual número de remolques, Yoel Yanqui de 3-2, con una anotada y dos impulsadas y José Amaury Noroña de 3-2.

Con el descalabro los antillanos discutirán el juego por la medalla de bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, quedando a las puertas de poder luchar por repetir el último gran resultado del béisbol en un evento internacional. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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