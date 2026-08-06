Unión Eléctrica: afectación de 2305 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2303 MW a las 22:50 horas.
Situación de las unidades de generación térmica
Unidades en avería:
- Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.
- Unidad 4 de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes.
- Unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo.
- Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.
Unidades en mantenimiento:
- Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
- Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.
- Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.
Energías renovables y otras fuentes
Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4604 MW/hora, con una potencia máxima de 716 MW.
Generación Distribuida
- Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.
- Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.
Pronóstico para el horario pico
- Disponibilidad en horario pico: 975 MW
- Demanda máxima prevista: 3250 MW
- Afectación pronosticada: 2305 MW
(Con información de Unión Eléctrica)
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