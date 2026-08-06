Economía

Unión Eléctrica: afectación de 2305 MW

Periódico Girón 6 de agosto de 2026 0 comment
Información de la Unión Eléctrica UNE

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2303 MW a las 22:50 horas.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

  • Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.
  • Unidad 4 de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes.
  • Unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo.
  • Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

Unidades en mantenimiento:

  • Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
  • Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.
  • Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4604 MW/hora, con una potencia máxima de 716 MW.

Generación Distribuida

  • Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.
  • Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

  • Disponibilidad en horario pico: 975 MW
  • Demanda máxima prevista: 3250 MW
  • Afectación pronosticada: 2305 MW

(Con información de Unión Eléctrica)

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Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

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