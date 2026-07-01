Entre los día 8 y 11 de julio próximos regresará a Matanzas el Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes, dispuesto desde el escenario de la Sala de Conciertos José White, a honrar la tradición clarinetística de la Atenas de Cuba y fomentar en los estudiantes el amor por el instrumento de viento madera.

Yoleidys Valderrama Peñate, directora del evento recalcó que los alumnos y sus ansias de superación profesional devienen el principal motor para realizar la cuarta entrega de la iniciativa estival, aun cuando la Isla vive tiempos difíciles, resultado del bloqueo económico, financiero y petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

La Banda Provincial de Conciertos de Matanzas, bajo la batuta de Yany Calama, será la encargada de inaugurar el 8 de julio venidero, el festival, que incluirá talleres y clases magistrales, dirigidas a enriquecer el amplio programa de actividades diseñado en ocasión de la cuarta edición de la fiesta del clarinete en nuestra urbe.

Guiadas hacia la preparación del tradicional Ensamble de Clarinetes, las cuatro jornadas afianzarán además los conocimientos adquiridos por los estudiantes y propiciarán el intercambio intergeneracional y el disfrute de los futuros profesionales.

De autores como Giovanni Bottesini, Astor Piazzola y Luigi Bassi, los clarinetistas interpretarán piezas reconocidas del repertorio clarinetístico, con el fin de fortalecer las raíces que el instrumento de los seres nobles e inteligentes posee en la Ciudad de Ríos y Puentes.

Mantener nuestra esencia, colmar de esperanzas y rebazar los obstáculos que los tiempos difíciles ponen en el camino, deviene el propósito de esta edición, finalizó Yay Calama García, organizadora del Festival de Clariente Ciudad de los Puentes.