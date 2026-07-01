México anula a Ecuador e ilusiona con romper su maleficio histórico

El fantasma de Qatar 2022 ha quedado oficialmente enterrado bajo el césped del Estadio Azteca. La Selección Mexicana resolvió su cruce de dieciseisavos con la autoridad que exige un Mundial en casa, firmando una victoria 2-0 sobre Ecuador. Este triunfo no solo certifica su regreso a la ronda de octavos, sino que reafirma la capacidad de un equipo que marcha con paso perfecto; cuatro victorias en el torneo, ocho goles a favor y el arco totalmente inmaculado.

La escuadra sudamericana monopolizó la esférica con un 57% de posesión y completó 416 pases. Sin embargo, ese dominio territorial se tradujo en apenas ocho remates, de los cuales solo uno logró incomodar la meta mexicana. La Tricolor al contrario. Con solo un 43% del balón, generaron 15 disparos totales. La zaga ecuatoriana, superada por el vértigo local, terminó perdiendo los estribos, un desenlace reflejado en sus 14 faltas cometidas, tres tarjetas amarillas y la expulsión de Piero Hincapié en la agonía del descuento (90+5′).

Al minuto 22, Julián Quiñones abrió el marcador capitalizando una asistencia de Roberto Alvarado. Nueve minutos más tarde, el propio Quiñones se vistió de pasador para que Raúl Jiménez firmara el 2-0 definitivo al 31′. La anotación de Jiménez lo consolida como el segundo máximo artillero en la historia de la selección, alcanzando los 47 goles oficiales. Pero el verdadero termómetro del conjunto mexicano pasa por la dupla Alvarado-Quiñones. El ‘Piojo’, convertido en el auténtico cerebro del mediocampo, acumula ya tres pases de gol en el torneo tras asistir también ante Sudáfrica y Chequia. Quiñones, por su parte, revalida su etiqueta de MVP, presumiendo un balance de tres anotaciones y una asistencia en sus cuatro apariciones mundialistas. Entre ambos futbolistas han fabricado ya seis goles para la causa tricolor.

Más allá de la pólvora en ataque, la noche dejó postales para la hemeroteca. A sus 17 años, Gilberto Mora se agigantó en el centro del campo. Con su titularidad, se convirtió en el segundo futbolista más joven de la historia —solo por detrás del mítico Pelé— en iniciar un duelo de eliminación directa mundialista. Lejos de amilanarse, el canterano dominó los duelos individuales frente a figuras de la talla de Moisés Caicedo y Willian Pacho, marchándose ovacionado del Coloso de Santa Úrsula. Y cuando Ecuador logró asomarse al área, se topó con un ‘Tala’ Rangel imperial, cuya atajada ahogó el grito de gol visitante y garantizó una nueva valla invicta para México.

Su próximo rival, que saldrá de la llave entre Inglaterra y la República del Congo, representa el último obstáculo antes del ansiado y esquivo «quinto partido», esa barrera de cuartos de final que frustró al país durante siete mundiales consecutivos entre 1994 y 2018. El reto es mayúsculo, pero las sensaciones que emite esta plantilla invitan a pensar que, al calor de su gente y con este nivel de juego, están listos para reescribir la historia. (Por Diego Riera, estudiante de Periodismo)

Francia encuentra poca resistencia en Suecia

Por Maxdiel Fernández Padrón

Francia aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar con autoridad 3-0 a Suecia, en un encuentro que dominó de principio a fin y en el que volvió a sobresalir Kylian Mbappé.

El conjunto francés asumió el control desde los primeros minutos y generó numerosas ocasiones de gol, aunque la resistencia sueca y las intervenciones del guardameta rival retrasaron la apertura del marcador. La insistencia encontró recompensa cuando Mbappé rompió el empate y encaminó el triunfo de los dirigidos por Didier Deschamps.

Con mayor tranquilidad tras el primer gol, Francia amplió la ventaja y selló una victoria sin sobresaltos que le garantiza un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo, confirmando su condición de aspirante al título.

La gran figura fue nuevamente Mbappé. El delantero francés firmó un doblete y alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, igualando la cifra de Lionel Messi en este mundial con 6 cada uno y quedando a solo una anotación del récord histórico de 19 tantos, aún en poder del astro argentino que le falta por disputar su encuentro de 16vos.

Con varios partidos por disputar si Francia continúa avanzando en la competición, Mbappé mantiene intactas sus opciones de convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Su rendimiento vuelve a situarlo como una de las principales figuras de la cita universal.

La armada noruega a octavos con la pierna de Haaland

Por George Carlos Roger Suárez

El conjunto de Noruega prosigue su camino en la Copa del Mundo de Fútbol 2026 tras salir airoso en su compromiso de dieciseisavos de final frente al conjunto de Costa de Marfil.

Los vikingos saldaron el encuentro con marcador final de dos anotaciones por una, ante un equipo africano que no puso las cosas para nada sencillas, sobre todo en la primera mitad del choque.

Luego de varios intentos por abrir la lata, el extremo noruego Antonio Nusa inauguró el marcador al minuto 39 de juego, tras recibir un pase de Martin Ødegaard al interior del área pequeña, que aprovechó para sacar un remate de derecha, con el que el guardameta Yahia Fofana poco pudo hacer.

Con el pitido del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, ambos planteles marcharon al descanso con la ventaja mínima en el marcador para el seleccionado europeo.

En la segunda parte, Costa de Marfil salió decidido a darle un vuelco al marcador y comenzó a manejar la esférica para lograr su cometido final.

Los esfuerzos de los dirigidos por Emerse Faé fructificaron al 74 por intermedio de Amad Diallo, quien se combinó con Nicolás Pepe para lograr el gol de la igualdad.

Con el final del partido acercándose y la prórroga más que latente, apareció la gran estrella noruega Erling Haaland, quien hizo gala de su pacto con el gol y envió el balón al fondo de las redes para finiquitar el compromiso en favor de los suyos.

Con el triunfo, la armada vikinga se cita con Brasil en la ronda de octavos de final, en un desafío que aparece como uno de los más atractivos de esta instancia por enfrentar a dos de los mejores jugadores del planeta en la actualidad: Erling Haaland frente a Vinicius JR.