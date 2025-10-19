Recibe Biblioteca de Matanzas valiosa donación poética

La Biblioteca Pública Provincial Gener y Del Monte enriqueció sus fondos con la donación de la colección personal de poesía cubana de Virgilio López Lemus, reconocido poeta, ensayista y crítico literario.

El legado documental supera los dos mil 500 ejemplares y fortalece el patrimonio bibliográfico de la institución, ubicada en el centro histórico urbano de Matanzas.

Magaly Isabel Cárdenas Cápiro, directora de la biblioteca, confesó que la donación representa un paso crucial en la recuperación de los fondos de la biblioteca tras las pérdidas sufridas durante los años que estuvo cerrada al público.

“Para nosotros constituye un legado documental por lo que representa Virgilio para la cultura cubana; es una colección que tenemos que conservar, atesorar y poner al servicio del público de una manera especial, porque es única”, afirmó Cárdenas Cápiro.

Milene Aguilera González, especialista de la institución, destacó que la colección permitirá a la biblioteca “presumir” de un fondo de poesía cubana de incalculable valor con obras de autores consagrados y una amplia representación de publicaciones de editoriales como Letras Cubanas.

El donante, Virgilio López Lemus, explicó que la colección fue iniciada hace 53 años, en 1972, y representa un recorrido exhaustivo por la poesía cubana de las últimas décadas; incluye además libros de su autoría publicados por editoriales de Matanzas.

El también investigador aseguró que no existe una colección similar en otras bibliotecas provinciales del país; fruto de un minucioso trabajo de búsqueda y recopilación a lo largo de toda la isla.

“Para donar mi colección de poesía cubana escogí la biblioteca de Matanzas, una ciudad de poetas por excelencia y con un amplio movimiento literario, manifestó López Lemus, quien confía en que su legado será preservado y puesto al servicio de los usuarios.