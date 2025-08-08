Unión Eléctrica prevé afectación de 1730 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1819 MW a las 21:40 horas coincidente con la hora de máxima demanda y superior a lo planificado por no entrar a la hora pico la unidad 6 de la CTE Nuevitas.

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2450 MWh, con 472 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1890 MW, la demanda de 3150 MW con 1329 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1280 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 1 de la CTE Santa Cruz, Unidad 5 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.

Limitaciones térmicas: 343 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 58 centrales de generación distribuida con 429 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 60 MW, la entrada de la unidad 6 de la CTE Rente con 50 MW y la recuperación de 100 MW en motores de la generación distribuida que están fuera por combustible.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2040 MW y una demanda máxima de 3700 MW, para un déficit de 1660 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1730 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

