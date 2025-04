Inicia en Matanzas vacunación antipoliomielítica

Este 21 de abril comenzó en Matanzas la 64 campaña de vacunación antipoliomielítica oral bivalente, con la que cada año se protege a niños de padecer la enfermedad incapacitante.

“Esta campaña se divide en dos etapas: la primera, se extiende del 21 al 26 de abril, con una semana de recuperación (del 28 de abril al 3 de mayo) para niños que al momento de la inmunización estén con algún padecimiento; y una segunda etapa del 16 al 21 de junio, con igual período de recuperación (del 23 al 28 de junio)”, informó el doctor Rafael Guerra Ortega, responsable del Programa Ampliado de Inmunización del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Según el especialista, la vacunación incluye a pequeños desde un mes de nacido hasta dos años, 11 meses y 29 días, los cuales recibirán dos dosis; mientras que se reactivará con una dosis a niños de 9 años.

Se estima que unos 14 700 infantes, de ellos alrededor de 4 150 menores de un año, se inmunicen en 2025 contra la poliomielitis, una enfermedad viral que puede afectar la médula espinal causando debilidad muscular y parálisis.

Tomado de paho.org

“Antes de inmunizarse, deben ser valorados por el médico de asistencia para que corrobore que no están enfermos ni tienen algún impedimento para vacunarse. No deben recibir la dosis aquellos que presenten sintomatología febril superior a los 38 grados Celcius, vómitos o diarreas. Es importante que los padres conozcan que no debe ingerirse agua 30 minutos antes de recibir las gotas, ni 30 minutos después de la vacunación”, refirió.

El galeno insistió en lo imprescindible de acudir a las instituciones de salud si los infantes están aptos para inmunizarse. “Recordar que las vacunas salvan vidas, y que no se debe tener temor ante esta aplicación a los bebés porque se trata de un inocus, o sea que no interfiere con otras debido a su vía de absorción (oral).

La poliomielitis, entre cuyas secuelas se encuentra la parálisis permanente, se erradicó en la Isla desde 1962, a solo cuatro meses de llevarse a cabo la primera inmunización contra el flagelo.

