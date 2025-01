APARTADO 1433: Verificar información, luego tramitar

“Me jubilé al cierre del año 2021. En ese lapso incluían las utilidades (ganancia salarial adicional por resultados) para dicho proceso, pero nos faltaba por cobrar el último trimestre, porque en idéntica situación también estaban otras dos compañeras”, comenta María del Carmen Díaz Guisasola, vecina de Pasaje 10 A, No. 1305, entre 13 y 15, en el batey del antiguo central Victoria de Yaguajay, Consejo Popular de Coliseo, municipio de Jovellanos.

“La tramitadora explicó que ello carecía de importancia, porque los documentos acreditativos se podían presentar después y recibiríamos esa diferencia salarial con carácter retroactivo. Así ocurrió con mis dos compañeras, pero conmigo no. Esto aconteció en el Inass (Instituto Nacional de Seguridad Social) del Cerro, municipio habanero, pues mi empresa es de subordinación nacional”.

Con su acostumbrada celeridad, respondió Vivian Bayona Poujaud, subdirectora de Seguridad Social, de la Dirección Provincial de Trabajo. Comunica que el expediente de trámite de actualización por utilidades cobradas y no llevadas al cálculo de la jubilación de María del Carmen Díaz Guisasola, con No. de radicación 240, y fecha 8 de diciembre de 2023, fue realizado en el municipio del Cerro y enviado a la provincia de Matanzas sin ninguna explicación.

“Este trámite, al parecer, no fue procesado, según el importe que aparece en la página web del Inass. Sin embargo, en la esquina inferior derecha de la carátula y en el modelo SS-3, escribieron el No. 0848/24. En el expediente se acreditan todas las cartas y documentos referentes a dichas utilidades.

“Sugerimos a la remitente que, para verificar esta información, se dirija a la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social del Cerro, en la provincia de La Habana, o dar curso a dicho trámite en idéntica entidad del municipio de Jovellanos. Ante cualquier preocupación, puede comunicarse con la Dirección Provincial de Trabajo en Matanzas, a través del teléfono 45243567.

CON DERECHO AL AGUA

Francisca Casas Muñiz no puede seguir sin agua, porque posee domicilio legal en Navia, No. 2717 (interior), entre 1ra y 2da, Versalles, en esta ciudad. En su misiva, describe las dificultades que le ocasiona no poseer este vital servicio.

Según la respuesta del compañero Guillermo Cué Lugo, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en Matanzas, se visitó el lugar y orientaron la realización de trabajos en la acometida de la remitente, en aras de garantizar el abasto de agua a su domicilio, acción ejecutada por la brigada de mantenimiento.

Yudith Tápanes, jefa de la oficina Comercial en Versalles, constató que Casas Muñiz recibe agua en la planta baja de su vivienda.

Lea también