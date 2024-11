Espacio Poesía: Daniel Duarte de la Vega

Como cada domingo llega desde Periódico Girón nuestro Espacio Poesía, para dar a conocer los poemas en voz de sus propios autores. En este nuevo episodio presentamos, de Daniel Duarte de la Vega (Cuba), sus poemas Recodo y Chhalla.

(recodo)



otra vez la misiva y el padre dijo duerme pero ya no había padre en su lugar la vida colocaba una idea muéstrese usted también heredero fecundo o quizás alucine descubra cómo el tiempo suele dramatizar en vano y luego dijo ¡claro! lo esencial a la vista no pretende ser dado muéstrese en la manera y que la juventud patrona de bigamia o su reflejo cante si a través de la música algún diálogo fuera (instrumento) o si fuera de repente alcanzada si en su lugar la vida y no tanto una idea el recodo es tan hábil que su imagen repliega o quizás el destino aunque nos disminuye muéstrese usted también heredero fecundo dígole conmovido y el padre dijo duerme.



(chhalla)

imaginar no es más una piedra escarlata o acaso wilhelm herschel suele

regenerarse la sorites teje el modo impreciso y obstinado del ser y de ciertas funciones sobre las cuales pende la gramática y fobia de una satisfacción en vilo: escarlata

más bien «resbaladiza» o acaso wilhelm herschel una piedra

cualquiera no es más imaginar.