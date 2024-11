APARTADO 1433: Ya puede pagar por código QR

Esta columna estima sobremanera la comunicación con sus lectores, máxime si estos envían con frecuencia sus planteamientos como señal inequívoca de confianza en la respuesta, que en muchas ocasiones entraña la solución del problema.

Tal es el caso de Ana Rosa Fuentes Martínez, vecina de la calle 2da, No. 8, en el Consejo Popular de Guanábana, municipio de Matanzas.Ana Rosa necesita, “si es posible, encontrar una solución al asunto del código QR asignado a la bodega 19 de Julio, de esa localidad, pues llegó hace mucho tiempo y no podemos usarlo porque pertenece a otro establecimiento, es decir, aparece duplicado por error. Ello impide el pago de los productos por esa vía.

“Por otro lado, tampoco existe tan solo un cajero automático o caja de ahorro en la demarcación para extraer dinero. En consecuencia, los jubilados que poseen tarjeta magnética deben trasladarse hasta Peñas Altas o al centro urbano yumurino y disponer de 200 pesos como mínimo para el viaje, que puede tornarse riesgoso al no haber efectivo ni electricidad en el Banco o el sistema esté caído.

“Lamentablemente, queremos hacer funcionar la tecnología, pero falla en muchas ocasiones por causas ajenas a la voluntad de los hombres”.Afirman en la respuesta Daylín B. Alfonso Mora, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y José Anselmo Díaz Muñiz, intendente del Órgano de Gobierno, que la misiva fue remitida al compañero Julio Miguel Jordán Padrón, director de Comercio en el territorio, quien ofreció sus consideraciones al respecto.

Según Jordán Padrón, las unidades de Comercio de Guanábana poseen las plataformas electrónicas Enzona y Transfermóvil, “aunque no todas cuentan con la cobertura suficiente, como el caso que nos ocupa, situación que no depende de Comercio. No obstante, intentamos ofrecer buen servicio.

“Comprobamos mediante encuestas a la población, que Enzona no puede aplicarse en dicho establecimiento por falta de cobertura; sin embargo, la Etecsa no ha declarado el enclave como zona de silencio.

“En cuanto al código QR, el error fue solucionado por la unidad empresarial de base. La administradora de la bodega 19 de Julio asumió hace solo un mes el cargo, y su labor es reconocida por la población y por quienes dirigen la comunidad.

“La respuesta fue comunicada a la remitente por vía telefónica y mostró conformidad al respecto”.

Acoto, por último, que dicha contestación firmada por las máximas autoridades gubernamentales no alude a las dificultades de los pobladores de Guanábana para cobrar sus haberes, a más de la distancia que media entre ese Consejo Popular y la ciudad yumurina. Puede que hoy la solución a ese asunto sea más compleja de lo imaginable, pero ello no debe escapar a la preocupación y ocupación de todos los directivos implicados.