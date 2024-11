UNE: Actualizan sobre afectación por el huracán Rafael

Unión Eléctrica: Afectación en las provincias dañadas por el huracán Rafael asciende a 353 MW

Al actualizar la situación del sistema eléctrico nacional, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó en la Revista Buenos Días que este se mantiene operando de manera estable.

“En el día de ayer se comenzó a afectar por déficit y capacidad de generación, y eso, por supuesto, no tiene en cuenta las provincias afectadas desde Pinar del Río hasta hasta La Habana las cuales no está consideradas en esta afectación, porque todo lo que se puede servir en estas provincias en estos momentos se está sirviendo y la afectación se concentra desde la provincia de Matanzas hasta la provincia de Guantánamo. Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque no están contempladas en este en esta situación», explicó el especialista.

Ayer se comenzó a las 9:34 am la afectación al al servicio eléctrico hasta la 1:06 pm. Posteriormente se comenzó a afectar el servicio a las 2:52 pm hasta las 12:24 am, hora en la que ya no había afectación al servicio por déficit de capacidad de generación en todo el país y se comenzó nuevamente a las 5:18 am la afectación al servicio, refirió Guerra Hernández.

En estos momentos hay afectación al servicio desde la provincia de Matanzas hasta la provincia de Guantánamo por déficit de capacidad de generación. La máxima afectación fueron 597 MW y eso ocurrió en la máxima demanda que fue a las 6:20 pm de ayer, por supuesto concentrado en estas provincias, dijo.

Adicionalmente a la afectación por déficit, el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, refirió que existe un nivel de afectación importante todavía en las provincias afectadas por el huracán Rafael de 353 MW: de ellos 97 MW en Pinar del Río que no es que tenga afectación en las redes, sino no se ha podido llegar todavía con el sistema eléctrico nacional a esta provincia.

“Ya el sistema está en en la provincia de Artemisa, no en la subestación de Mariel donde ya teníamos sistema, sino que ya se pudo llegar a la subestación de Artemisa, que es la que da camino a Pinar del Río, por lo que estamos estimando que en el día de hoy podamos llegar a la provincia de Pinar del Río, que es el objetivo fundamental que tenemos en el día de hoy”, explicó.

Explicó que en Artemisa hay 135 MW afectados, es la provincia con mayores daños al servicio; La Habana 100 MW, Mayabeque 21 MW; y también se tenía en la máxima demanda del día de ayer 10 MW afectados en la provincia de Granma por los daños provocados por los sismos ocurridos en la zona oriental del país, informó Guerra Hernández.

Dijo que en el caso de Santiago de Cuba las afectaciones desde el punto de vista eléctrico ya fueron resueltas y esta provincia no tiene afectaciones a la población desde el punto de vista del servicio eléctrico por los daños del sismo. En la provincia de Granma sí queda un nivel de afectación, sobre todo en los municipios Pilón y Bartolomé Masó que son los que sufrieron mayores daños a consecuencia de los temblores.

Informó que en horas de la mañana de este lunes 11 de noviembre se está llegando a Pilón a la red eléctrica del municipio, porque se dañó la línea de 33 kV. Se trabajó en ella ayer, hoy por la mañana se probó, tuvo fallos y se está recorriendo nuevamente para ver la la situación que tiene la línea y poder calentar la línea de Pilón que es el de mayor concentración de afectación en este momento porque ni siquiera tienen la la energía ante este fallo.

En Santiago de Cuba solo queda restablecer un punto de bombeo de agua, explicó.

“Para el día de hoy estamos previendo una disponibilidad de 1915 MW con 2700 MW de máxima demanda pronosticada. Eso representa 785 MW de déficit y 855 MW de afectación al servicio. Ya la demanda se viene incrementando poco a poco en la medida que se va también restableciendo el servicio para la zona occidental, los niveles de afectaciones por déficit se van incrementando porque la demanda a servir aumenta en la medida que se van recuperando estos territorios, y eso hace que con la disponibilidad que tenemos la afectación tienda a incrementarse por déficit de capacidad de generación.

“Para el mediodía estamos estimando 550 MW de afectación al servicio”, añadió.

El especialista afirmó que el sistema el sistema está trabajando de manera estable, están en proceso de arranque la unidad número tres de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte y la unidad número seis de la Termoeléctrica de de Rente, tenemos otras dos unidades en avería y tenemos tres unidades en mantenimiento; “que dijimos que era un mantenimiento más prolongado: la número dos de Santa Cruz, la tres de Cienfuegos y la cinco de la termoeléctrica Antonio Maceo”.

Agregó que si bien se ha llegado al municipio de Artemisa, todavía la cobertura de electricidad en la provincia es muy baja, con un 1.48% de cobertura. Todavía se está trabajando en la red de distribución, incluso en el municipio de Artemisa, para poder ya hoy incrementar la capacidad de la cobertura de electricidad en la provincia. Ya La Habana se encuentra al 95.6% de cobertura de electricidad, Mayabeque al 89.7%, que son las provincias las provincias que sufrieron los más los mayores daños por el paso del huracán Rafael.

Lo más importante en este sentido, reiteró, es que ya hoy se comienzan a calentar subestaciones en Artemisa para comenzar a incrementar la cobertura de electricidad y también llegar a Pinar del Río, que no tiene daños en la red en estos momentos pero aún no tiene sistema eléctrico.