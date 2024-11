La Thais de Como palomas

Fotos: Cortesía de la entrevistada

A Thais Rodríguez Sánchez la conocí con Dieguito entre sus brazos, mientras juntos disfrutaban de una actividad infantil. Luego, la vi magistralmente desdoblarse en el escenario de la peña El Jardín de Isabel, junto a Nuestra América, agrupación insigne de Cárdenas de la que es miembro desde hace más de una década.

Por estos días, su nombre se ha puesto en alto dentro del panorama musical cubano. El talento de la compositora de Como palomas resultó premiado con un segundo galardón en la más reciente edición del Concurso de Composición Adolfo Guzmán

NACIDA PARA EL ARTE

“Sin duda alguna, llego a la música de la mano de mi padre. Él me solía interpretar, acompañado de su guitarra, canciones propias y de grandes autores como Silvio, Feliú, Pablo, Pepe Ordaz… Atesoro bonitos recuerdos de esas noches en que yo le pedía una y otra vez algunos de esos temas.

“Desde niña me apasionó el canto, la guitarra. Recibí algunas clases de piano elemental con una maestra en Cárdenas que se llama Lourdes. Formé parte de proyectos con algunos amigos y participé en actividades aquí, en la Ciudad Bandera de Cuba.

“Lo más importante que me pasó en esa etapa fue haber defendido la canción Cantando las estrellas en el festival Cantándole al sol. Recuerdo que me había inscrito oficialmente en la Casa de Cultura con mi mejor amiga, me hablaron del festival y fui corriendo a la casa; le pedí a mi papá que me compusieron un tema para presentarme y a él le encantó la idea. Ese año, 1996, la obra fue premio de composición y obtuve mención en interpretación.

“A partir de ahí a mi papá le atrapó el bichito de la composición para niños y comenzó a escribir; resultó multipremiado en los festivales de canción infantil. Fue una de las etapas más importantes de su vida y también de la mía”.

COMPONER DESDE EL ALMA

“Me inicié en la composición siguiendo los pasos de mi padre. Lo recuerdo de niña en cualquier rincón íntimo de la casa, guitarra en mano, intentando hacer fragmentos de canciones. Le gusta hacer las letras después de las melodías, aunque a veces surgen a la par. Cuando salían, me las compartía y después eso se convertía en aventuras, premios y múltiples alegrías. Mi padre fue y es la figura principal de mi inspiración.

“La primera canción que compuse se llama Para no olvidar y está dedicada a mi actual esposo. En aquel momento éramos novios; significa mucho para mí no solo por el hecho de habérsela dedicado a alguien por amor, sino también porque fue la que rompió el hielo para mis ansias de crear.

“Mi esposo es mi apoyo, mi mano derecha, mi compañero de viaje, la persona que cree en mí y me ve siempre en la cima, me impulsa y me regaña, incluso, por no componer más seguido.

“Aunque me gusta escribir, no soy amante de los apuros ni de correr. En ese sentido prefiero tener quizá menos cantidad de obras, de canciones, pero que salgan con la calidad que por lo menos a mí me satisface.

“Diego ha sido fuente de inspiración, de hecho, tengo una canción para él compuesta hace muchísimo tiempo, por el 2015 si mal no recuerdo, que se llama Canción para Diego.

“Además de ser cantante y compositora, me apasiona la poesía, la psicología, son facetas que tengo como hobby. Tal vez en algún momento he sido un poco más seria con la poesía, porque me he presentado a concursos, aunque no con el rigor de la música”.

LOS INFLUJOS DE NUESTRA AMÉRICA

“Nuestra América es ganador de un Guzmán de 1986 con Cantata, creación de Juan Carlos Pérez, devenida ícono y casi himno para el grupo, bien acogida por el público.

“Crecí con la influencia del grupo, en 2012 me volví una de sus miembros. Fue después que terminé mi servicio social; aunque, anteriormente, trabajando en uno de los hoteles de Varadero, mi jefa me daba permiso para participar con ellos en algunas actividades importantes.

“Significa una parte esencial de mi vida. Siempre los he admirado desde su predicción, su ética, la disciplina con que trabajan, que les ha hecho perdurar en el tiempo, el trabajo vocal, los arreglos, las grandes canciones que han inmortalizado. Cantata, Let it be, Con un poco de amor… las han defendido e impregnado de un toque de exclusividad y sello propio.

“He compartido junto a sus integrantes en eventos, programas de televisión, y he conocido a importantísimos artistas y personalidades de la cultura; experiencias que se guardan para siempre. Cuando haces algo que te gusta, con excelente compañía, no sientes que estás trabajando”.

DE CÁRDENAS AL GUZMÁN

“Como palomas, el tema premiado en el concurso de composición, es como la tercera canción que creé, en el lejano 2014, una creación bastante intensa pero rápida.

“Desde el momento en que la terminé, la acuné y la seguí cantando. Hasta este año que mi querida Lola me manda la convocatoria del Guzmán, no la presenté en el concurso. Yo tenía tres temas pensados para enviar, de diferentes géneros, incluso una salsa, y Ramón, nuestro pianista, que me ha apoyado muchísimo, me comentó que esta era una de las más completas y más acorde a este tipo de eventos.

“Todavía me siento emocionada, con la sangre caliente del premio. Se lo debo a muchas personas que me apoyaron. Cada uno de ellos tiene un pedacito de este logro para celebrar.

“Estoy más que agradecida por la fortuna de que el maestro Patterson haya escogido a Karel Luis como intérprete de mi canción, porque no pudo ser mejor. Le puso toda la pasión y sensibilidad. Cuando supo las historias que había detrás, cómo era mi vida, cuando conoció del niño, subió al escenario y asumió el tema como si lo hubiese escrito él. Realmente hicimos equipo.

“El Guzmán sigue siendo el evento de composición más importante de Cuba, estar ahí ya es de aplauso, coger un segundo lugar son palabras mayores que me han dejado a mí sin palabras para expresarme”.

SUEÑOS BAJO LA ALMOHADA

“Tal vez me hubiera gustado haber comenzado a estudiar música desde más pequeña, aunque hay muchos modos de aprender. A lo largo de los años, las experiencias y los consejos y el estar cerca de grandes profesionales muchas veces te nutre más que cualquier academia.

“Creo que lo fundamental es ser sencillo, que no debemos confundirlo con falsa humildad, para recibir toda la información que nos puedan aportar. Metas y sueños por cumplir tengo muchísimos. Me gustaría seguir componiendo y cada vez mejor, perfeccionar mi canto. Nunca debemos dejar de aprender ni de buscar nuevas formas de superarnos y de crecer.