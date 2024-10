Espacio Poesía: Humberto Fuentes (Matanzas)

Las mulatas de Carlos Enríquez

me observan desde arriba,

con soltura y parsimonia,

sabiéndome testigo del secuestro.



Las mulatas de Carlos Enríquez no dicen nada,

pero sus ojos me susurran al oído

aquellas palabras que las tristes bocas

no osan con liberar al viento:

―Sacrilegio;

―Lontananza;

―Candidez;

―Grito.

Cualquier cosa menos: –Sálvame.



Las mulatas de Carlos Enríquez

son conscientes del secuestro,

y disfrutan y agradecen

y reciben con gemidos libidinosos

el tibio abrazo de los secuaces del mayoral.



Lo saben las palmas,

el seno y el pezón erguidos,

las pieles rojas,

los fríos ojos de la yegua encabritada.