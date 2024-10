Apartado 1433: Resuelven y notifican el trámite

Ana Rita Rodríguez Caballero, vecina de la calle 129, entre 198 y 208, edificio 13 plantas No. 2, en el municipio de Matanzas, refiere las dificultades por las que ha transitado el proceso de actualización del título de propiedad de su vivienda, luego de la apertura del expediente en la dirección municipal del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanístico (Inotu).

“No le puedo expresar las veces que he tenido que ir al Departamento de Atención a la Población y nunca ofrecen respuesta de nada. Después de pagar en el Banco, se infiere que debería recoger el expediente. Y me asombró que dicho documento no aparece. Entonces, el responsable del archivo me informó que llevara todo de nuevo para reiniciar el trámite, lo cual constituye una falta de respeto para cualquier ciudadano”, afirma la remitente.

Explica ahora el ingeniero Carlos Manuel Avilés Morales, delegado provincial del Inotu, que toda vez conocida la demanda “de inmediato se realizaron acciones en función de solucionar el problema. Posteriormente, la jefa del Departamento de Asuntos Legales a instancia municipal, comunicó que el trámite había sido resuelto y notificado a Rodríguez Caballero. En consecuencia, resultó imprescindible localizar su número telefónico para la necesaria confirmación.

“Consideramos oportuno expresar que por las deficiencias evaluadas en el funcionamiento del sistema de trabajo de la entidad ya citada, fue necesario asumir el proceso de cambio de dirección. En la actualidad, se trazan estrategias para organizar la atención a los servicios que allí se ofrecen, así como el análisis de la idoneidad de algunos trabajadores con demostrada responsabilidad en las inconformidades planteadas por la población, a todo lo cual garantizamos seguimiento por las direcciones homólogas de esta Delegación”, concluye el directivo.

Por una situación análoga a la anterior, escribió Maritza Clara Fuentes, con domicilio en la calle 75, No. 29204, entre 292 y 294, en esta ciudad.

En su contestación, Avilés Morales expone: “De inmediato localizamos el expediente del trámite referido y, una vez revisado el mismo, se comprobó que existe un área de terreno adicional que se disfruta y no está incluida en el título de propiedad. Por ello, corresponde evaluar su valor para, si procede, informarle a Maritza Clara que debe pagarlo en el Banco.

“Este proceso no ha podido concluirse, pues aún la dirección municipal del Inotu no tiene aprobada la Ponencia de Valor de uso del suelo estatal”. Finalmente, solicita prórroga en aras de ofrecerle a la lectora la respuesta definitiva.