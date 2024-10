Afectaciones en la distribución de la leche en Matanzas

Poco más de 11 200 niños han sido afectados con la entrega de la leche en la provincia de Matanzas debido a la situación energética compleja que hoy atraviesa la Isla, lo cual ha impedido el adecuado enfriamiento de este vital alimento antes de su procesamiento.

Según Eddy González Hernández, director general de la Empresa Provincial de Productos Lácteos, «el principal inconveniente es que al no existir fluido eléctrico para que la leche se enfríe en la red de acopio, llega a la fábrica en condiciones no óptimas para su proceso de pasteurización y posterior distribución. Esta se acidifica y así no se puede consumir«.

Entre los municipios más afectados se encuentra Matanzas, específicamente la ruta de Peñas Altas dónde no alcanzó la leche para ser distribuida en la jornada de ayer, quedando pendientes a entregar 600 litros.

Este 23 de octubre se esperan recibir aproximadamente 15 370 litros de leche y como estrategia la Empresa iniciará la distribución por la ruta afectada, o sea, Peñas Altas.

Aclara el directivo que la distribución depende del volumen de la leche acopiada y de la calidad con que llegue a la industria.

«En estos momentos el país no cuenta con leche en polvo para sustituir la afectación existente. Nosotros teníamos una reserva de media tonelada y ayer se decidió distribuirla a los barrios o las rutas nuestras que tuvieron incidencia durante cinco días seguidos«.

Las mayores afectaciones hoy radican en los municipios de Colón, Matanzas y Cárdenas.

