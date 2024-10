Un mago “colado” dentro del séptimo arte

Una nueva película cubana se filma por estos días en escenarios matanceros. El hotel Meliá Las Américas, la Ciénaga de Zapata y algunas otras locaciones de la Atenas de Cuba se mostrarán en Nora, la cinta dirigida por Roly Peña y que cuenta en el guión con el afamado dramaturgo Amílcar Salatti.

Pero más allá de sus seductores ambientes, hay más de la Ciudad de los Puentes en la nueva producción del séptimo arte que narra la historia de una mujer infiltrada dentro de una red de espionaje. Yohnny Zúñiga del Pino, el mago que cada jueves se adentra en los hogares de los matanceros por medio de la pantalla chica, y que se apodera los domingos del dial de Radio 26, esta vez se arriesgó a incursionar, de manera discreta, en el mundo del cine.

“En la actuación nunca había tenido ninguna experiencia. Sí he hecho cosas en televisión, pero como mago, y bueno, desde hace un tiempo soy locutor de radio.

“A la película llegué por un casting que se hizo a través de Omar Durán Vento, productor. Ese día estaba en TV Yumurí, que fue donde se realizó y me permitieron presentarme. Aprobar fue una satisfacción muy grande porque nunca en mi vida imaginé participar y compartir escenas con célebres figuras de la televisión y el cine cubano como Aramís Delgado, Patricio Wood, Ingrid Lobaina, Héctor Noas, Clarita García…”

_ ¿Cómo te sentiste entre grandes?

_ Indescriptible y muy emotivo poder compartir con ellos y no solo en cámara. Todos son excelentes personas, por lo que se traduce en una inmensa satisfacción para mí el haber llegado ahí y formar parte del elenco de la cinta cubana.

“Jamás pensé hacer cine, ni tener una oportunidad de ese tipo. Aunque adelanto que se acercan grandes proyectos y espero que se sigan abriendo puertas.

_ ¿Impresionado por el rodaje?

_ Mi primera grabación fue el 10 de septiembre y estuve presente en nueve escenas. Del rodaje me impresionaron las escenas fuertes, que no puedo contar porque aún está en producción la película, pero que de seguro atraparán al público.

“Formar parte del elenco de Nora no cambia mis metas, yo sigo con mi magia, con la locución en radio y en televisión. Esto de la actuación resultó una sorpresa positiva que quise aprovechar al máximo. Aunque el arte me cautiva en general, no pienso nunca renunciar a la magia”.