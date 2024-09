Elige la EMPAI candidato directo al 22 Congreso de la CTC

Este 19 de septiembre en la EMPAI de Matanzas se realizaron las elecciones para seleccionar a su candidato directo al XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, a realizarse en el 2025.

El proceso ocurrió en la institución matancera que durante 29 años consecutivos ostenta el reconocimiento de Vanguardia Nacional, el Premio Nacional de Calidad de la República de Cuba 1999, 2008, 2016 y 2022; además del Premio Nacional de Medio Ambiente y otros galardones que muestran la dedicación de sus trabajadores a la sociedad cubana.

Como resultado del proceso de votación fue elegido el MSc. Ing. Jorge Luis Hernández Rodríguez, Director General de la EMPAI, quien expresó:

“Todavía estoy un poco conmocionado de la alegría, porque es un altísimo compromiso representar a un colectivo de trabajadores con tantos resultados, quienes en definitiva son los principales actores de la empresa. No hay mérito personal ninguno, no hay ningún galardón que no sea lo que nos corresponda a los más de 180 trabajadores que tenemos hoy en el colectivo. Lo fundamental es llevar siempre presente que hoy nosotros representamos a un grupo de trabajadores y que el principal reconocimiento es para ellos.”

El encuentro estuvo presidido por Misael Rodríguez Llanes, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción; Lorenzo Rojas Arteaga, funcionario del Comité Provincial del PCC y Taimí Martínez Domínguez, Miembro del Secretariado del Comité Provincial de la CTC.

También estuvieron al frente Reynier Reyes Urquiza, Secretario General del Comité Municipal de la CTC y Alexander Almenares Soyet, Secretario General del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, quien expuso las principales razones para conferir a la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniera de Matanzas el derecho a elegir candidato directo en este proceso orgánico.

Además estuvieron presentes directivos sindicales, trabajadores y como invitado especial Richard Greslon, dirigente sindical de la Confederación General del Trabajo en Francia.

Rodríguez Llanes, quien fue propuesto como candidato a Miembro del Consejo Nacional de la CTC, finalizó la jornada con las siguientes palabras:

“La EMPAI de Matanzas es una empresa que tiene historia en el orden individual y colectivo, que brinda resultados, en ella hay eficiencia y es ejemplo de lo que Cuba hoy necesita para demostrar que desde la propia empresa estatal socialista podemos aportar muchísimo al desarrollo económico, al desarrollo político y al desarrollo social de nuestro sistema empresarial y al proceso revolucionario”.

Culminado el proceso en la EMPAI, uno de los 6 centros laborales seleccionados para llevar un Delegado Directo al Congreso de la CTC, quedaban pendientes a escoger los representantes por la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, el Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez, la Empresa Constructora Militar No.4 y el Hotel Royalton, en tanto en el Sindicato de Comercio todavía se valora la posibilidad de su colectivo laboral.

Lea también