Una mirada al desarrollo del curso escolar 2024-2025 en Matanzas

Hace más de una semana inició el curso escolar 2024-2025 con un aproximado de 16 000 mil estudiantes en la provincia de Matanzas. Durante esta nueva etapa de estudios surgen las dudas o incertidumbres en las familias cubanas de qué tan preparados se encuentran los centros educacionales para afrontar el desarrollo de la educación en este nuevo año lectivo.

Entre las principales preocupaciones del pueblo matancero se encuentran la distribución del uniforme a sus estudiantes, el abastecimiento de alimentos en las escuelas y la ausencia de profesores en los claustros.

Además con el programa de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, existen muchas preguntas acerca de la sustitución de los libros de textos y la obtención de la base material de estudio.

Para indagar en el tema el Periódico Girón conversó con Yasiel Lima González, Subdirector General de Educación de la Dirección General Municipal de Educación Matanzas y Tania Madruga García, Jefa de Logística en la Unidad de Aseguramiento de Apoyo a la Educación del Municipio.

─¿Se logró distribuir la base material de estudio a todos los estudiantes del territorio yumurino?

─“La primera prioridad consiste en la implementación del segundo grupo de programas, planes y estudios que establece el tercer perfeccionamiento del sistema nacional de educación ya sean los grados segundo, quinto, octavo, onceno y el segundo año de la enseñanza técnica profesional. Hasta el momento llegaron todos los libros del primer grupo y ahora estamos recibiendo los libros del segundo, en este caso son Lengua Española Segundo Grado; Matemática y Educación Laboral Quinto Grado, los cuales se han repartido.”

─Los estudiantes trabajarán con los textos existentes y paulatinamente se irán cambiando según su llegada, ya que son libros donados de otro país, en este caso México. A medida que arriben al puerto del Mariel, bajo indicaciones de la Ministra de Educación, se van descargando y en conjunto con el Consejo de la Administración, tenemos diseñado cómo vamos a repartir los ejemplares para que no estén en el almacén por más de 72 horas.”

─ ¿Para este inicio de curso se presentó alguna dificultad con el uniforme escolar?

─“Para este inicio escolar se realizó una planificación donde alrededor de 6324 estudiantes recibieran sus uniformes; de este plan se ha podido cumplir con quinto, séptimo y décimo grado, además del primer año de ETP y con los alumnos internos de nuevo ingreso. En preescolar no se logró cubrir el 100% ya que no han entrado a las tiendas. Para este caso, en específico, en todas las escuelas se realizó una reunión de educación familiar donde se les explicó a los padres que el uniforme va a ir llegando gradualmente y el niño que no lo tenga se puede presentar igualmente a la institución.”

─ ¿Cómo se ha comportado la cobertura de profesores para este año?

─“Con respecto al comportamiento de la fuerza laboral, de una plantilla de 1879 plazas aprobadas se cubre con 1373 y estas necesidades se cubren con 705 alternativas, las cuales constituyen el incremento por carga docente según establece la resolución 10 del 2024, los contratos por hora y jubilados reincorporados. Hoy nosotros tenemos un déficit de 59 educadores, pero estamos trabajando en la contratación de otras personas y esperando que con la ayuda del proyecto Educando Por Amor de la Universidad de Matanzas, podamos solucionar este déficit.”

─ ¿Los comedores de los centros educacionales poseen los suministros necesarios para alimentar a los educandos?

─“La primera enseñanza, los círculos infantiles, iniciaron con fideos para la elaboración de sopa, pan, leche, arroz, picadillo de res y mortadella .También se les entregó masa de croqueta para una o dos frecuencias a los trabajadores. En cuanto a la leche, ha presentado problemas debido a que se corta, pero tienen compota para sustituir esa merienda. En el caso de Educación, igualmente comenzaron con arroz y fideos, se ha ido incorporando la vianda según la disponibilidad de las bases productivas y ACOPIO.”

─ ¿Sobre las demás prioridades que el Ministerio tiene presente, qué puede decirnos al respecto?

─“Una de las prioridades está relacionada con el programa de descolonización cultural y la enseñanza de la historia. En este momento a nivel de país se está retransmitiendo un programa por Cinesoft que está dedicado a la enseñanza de este tema, se nombra Aprendamos Historia. Su objetivo consiste en brindarle a los docentes herramientas metodológicas para enseñar de una forma atractiva y dinámica lo relacionado con estos contenidos.

─ En cuanto a la tecnología nosotros hoy al menos en todas las escuelas contamos con una computadora funcionando para que se cumplan los planes de estudio relacionados con la computación y la informática.

─ La última está relacionada con el desarrollo de las competencias idiomáticas, la innovación y la cultura digital. Una de las prioridades del país está relacionada con el idioma. Nosotros tenemos diseñado una estrategia para que desde la primera infancia se venga trabajando el idioma, por la importancia que tiene, desde los niños pequeños hasta los docentes y puedan adquirir un mejor tratamiento a la enseñanza de las lenguas.”

A pesar de las dificultades que se presentan, la educación cubana respalda que los niños y jóvenes del país posean todas las condiciones necesarias para vencer el año escolar.