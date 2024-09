Espacio Poesía: Violeta Vicente Miguelez

Desde Espacio Poesía llegamos a un nuevo episodio de esta sección de Periódico Girón dedicada a dar a conocer los poemas en voz de sus propios autores. Hoy compartimos con ustedes, de la autoría de Violeta Vicente Miguelez, sus poemas La torsión y Hubo temporadas en las que luché contra el agua.

La torsión



otra vez despierto a mitad de la noche

no es el dolor en el pulgar, es el pavor

ante la posibilidad de no dejar de doler

lo estrujo para sentir

todo en su lugar

y corro a ponerme hielo

ya pasaron tres semanas

la caída, la torsión, el no hacer nada

me dicen que se va a curar mal

uniéndose en lugares equivocados

o no se va a curar nunca

pero yo dejo

que mi cuerpo actúe

con su sabiduría

capaz que tiene que andar así

torcido

porque yo ando así

torcida

Hubo temporadas en las que luché contra el agua



Hubo temporadas en las que luché contra el agua

venía en torrentes a inundarme la cocina

brotaba de la rejilla salía fervorosa por la manguera del lavarropas

o sencillamente corría de una canilla desbocada a la que todos los meses le cambiaba el cuerito

para seguir su rumbo la muy turra por las baldosas del parqué

deslizarse blanda

por debajo del burlete hasta el pasillo

y ahí caer

de manera estrepitosa

por el hueco del ascensor haciendo venir a los vecinos

que tené más cuidado que esto sale caro que no es la primera vez

me escabullía o lloraba o me escabullía llorando

pero pronto volvía a pasarme lo mismo

porque también luchaba contra el agua de lluvia

que se estrellaba en el cerramiento de vidrio y lo hacía abrirse

en goteras

que más que goteras cataratas

que bajaban impávidas por la pared del fondo

arruinándome un Kandinsky comprado en el Guggenheim descolorido el pobre

no me alcanzaban los baldes

ni los tuppers

ni las manos ni mi lengua

y los trapos parecían esos peces planos y horribles que duermen en el fondo del océano

no era una sirena claro está yo era una naufraga

o una bestia marina herida

o un zapato uno solo

humedecido y hediondo

así que acudí a la magia como quien va por medicinas

porque era capaz de creer en cualquier milagro

en las estrellas en la borra del café en unas palabras dichas con misterio

ahora sé como por una revelación o algo así

que el agua que me ahoga es la misma que me saca a flote



Violeta Vicente Miguelez (Buenos Aires, 1990) es psicóloga, docente e investigadora. Hace cinco años escribe poesía. Realizó talleres literarios con los escritores Adela Bousquet, Osvaldo Bossi y Anahí Mallol. Publicó algunos de sus poemas en revistas literarias de distintos países, Awen (Venezuela), Extrañas Noches (Argentina), El Beisman (EE.UU.), Vuela Palabra (EE.UU.).