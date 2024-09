Hibridaciones de Gìo en Gener y del Monte

A las “Esencias Híbridas” de los seres humanos, y en especial de las mujeres, está dedicada la exposición homónima de la joven artista visual matancera Susana “Gìo” Fernández, inaugurada en la mañana de este jueves en la Biblioteca Provincial Gener y del Monte.

Con el empleo de herramientas como la Inteligencia Artificial, Photoshop y Fine Art, la serie aborda la esencia femenina como una entidad multifacética cargada de intuición, fuerza, belleza y capacidad de cambio.

Juan Antonio Seguí, veterano fotorreportero y mentor de la artista, resaltó con emoción el crecimiento de Gìo a través de los años, desde una infancia con inquietudes creativas hasta su consagración como uno de los principales exponentes del arte novel en la provincia y el país.

Al respecto, la joven fotógrafa, sintógrafa y artista visual, especialista en Fine Art, aseguró que desea “seguir creciendo, porque la vida no se trata de lo que has conseguido, sino de lo que vas a conseguir. Yo no dejo de estudiar ni un solo día; es tan fascinante todo lo que estoy aprendiendo que, mientras más sé, más quiero aprender”.

“Regreso a la Biblioteca porque es un lugar mágico, donde siento una gran conexión espiritual con toda la sabiduría que se obtiene aquí. Además, es céntrico: cada persona, de camino a su trabajo, de camino a las escuelas, observa el arte a través de sus ventanas. Somos parte de su vida diaria, de su cotidianeidad. Los autos, cuando doblan, están viendo mis obras”, agregó.

El Trío Bonanza amenizó la presentación con su música.

Vilma Roque, especialista del Consejo Provincial de las Artes Visuales, acotó que el trabajo de Gìo es “la unión perfecta de la ciencia y la tecnología con el arte, como forma novedosa de enriquecerla y crear un lenguaje propio, principalmente a través de los autorretratos”.

“Esencias Híbridas”, compuesta por cuatro obras individuales y un díptico, permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de octubre, como muestra del crecimiento artístico de esta creadora que próximamente abrirá su propio espacio expositivo en la calle Zaragoza, entre Medio y Milanés.