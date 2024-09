Situación actual y futura de le generación eléctrica en Cuba: El ministro responde en la Mesa Redonda

El ministro de Energía y Minas, Vicente de La O Levy y Rosell Guerra Campaña, director de Energía Renovable del propio ministerio, comparecieron este miércoles en el espacio de la Mesa Redonda para información sobre la situación actual y los planes a mediano plazo en la generación eléctrica en el país.

Comportamiento durante el primer semestre

Vicente de La O Levy dijo que los mantenimientos planificados durante del primer semestre se desarrollaron con los recursos con los que contaba el país. “Esos mantenimientos preveían unas cuatro horas de afectación porque no tenemos unidades de reservas para la generación y poder dar mantenimientos sin afectar a la población”.

En este sentido, el ministro dijo que aunque se cumplieron los mantenimientos, no así las horas programadas de afectación. “Hubo afectaciones importantes con el tema combustible sobre todo en los meses de marzo, mayo y algunos días del mes de junio”.

Explicó que la generación eléctrica del país está compuesta por las termoeléctricas, Energás, la generación distribuida (los grupos electrógenos y las patanas). “La generación térmica consume el crudo nacional, Energás emplea el gas de los pozos cubanos. El resto de los combustibles debemos importarlos. Anteriormente, importábamos crudo y luego lo refinábamos en el país pero esto hoy se nos hace muy difícil”, comentó.

En otro momento, al detallar sobre la capacidad de generación, reconoció que hemos perdido plantas, por ejemplo, tras los grandes incendios en Mariel 7 u otras que se le han dado bajas técnicas porque tenían más de 50 años de explotación. “Tallapiedra aquí en La Habana tenía más de 60 años y se le dio baja y esto te reduce la disponibilidad del parque junto a otros que han tenido averías de consideración”.

Sobre el estado técnico de las unidades dijo que varias tiene limitaciones. “Una unidad de 100 MW hoy solo genera entre 70 u 80 megavatios. La suma de todos esos déficits está en el orden de los 400 MW por los años de explotación, la falta de piezas de repuesto. Los mantenimientos que hacemos lo que hacen es ´mantenerlas vivas´, pero no estamos volviéndolas a poner con cero kilómetros como se dice en el habla popular”.

“El 30 de junio nosotros paramos los mantenimientos y se vio de inmediato los resultados. Los primeros días de julio y casi durante todo el mes las afectaciones fueron mucho menores, incluso la entrega de energía al sistema creció un 10,6%; pero sigue creciendo la demanda. En este momento también hubo algunas fallas de combustibles, aunque no como en marzo y mayo”.

¿Qué pasó en las “vacaciones”?

Central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas. Foto: Archivo.

Detalló que las unidades térmicas debían producir unos 28,8 GW/h diarios durante el verano y durante el mes de julio generaron 29 GW/h como promedio. Energás debía generar 8,3 GW/h diario y en el mes de julio cumplió. Entre tanto, las patanas debían generar 11,3 GW/h diarias y entregaron 13,2 GW/h. “La generación distribuida no, se planificó 7,4 GW/h diario, pero solo se alcanzó 6 GW/h”.

“Nosotros siempre dijimos que los mantenimientos iban a minimizar las afectaciones comparado con el periodo anterior, pero que no se acaban los apagones y así fue los primeros 15 días de julio, pero en el mes de agosto si fue extremadamente tenso. Los primeros días de este mes no fueron tan duros como los últimos.

En agosto tuvimos la salida inesperada de Felton junto con Céspedes y no consideramos que pueda atribuírsele a una mala calidad de los mantenimientos. Son unidades que tienen 40 años de explotación y los mantenimientos se hacen con los recursos que tenemos. Las cosas que fallaron no fue las que intervenimos y hubo que hacer proezas para recuperarlas como fue el caso de la Guiteras con la salida de la bomba hidráulica”.

En su intervención resaltó la importancia de la Guiteras para la generación y la labor para su recuperación. “Es la planta unitaria más grande del sistema. La Guiteras tiene una posición geográfica estratégica, ya que se encuentra cerca del occidente que es donde se generan las mayores demandas, además estabiliza el sistema y es la más eficiente del sistema. La reparación lo hicieron los técnicos cubanos y fue todo un reto por la complejidad de la bomba. A nosotros se nos hace más complejo porque no tenemos ni acceso a los aceites que necesita por el bloqueo”.

Más adelante dijo que se aprecia un crecimiento de las demandas. “Hay un país que se ha ido transformando, hay nuevos actores económicos que demandan más energía. Nosotros estamos diseñados para dar electricidad, no para dar apagones, aunque en los últimos años hemos tenido que aprender a planificarlos. Cuando se da apagón muchas horas los equipos dejan de trabajar y cuando viene la energía, estos comienzan a trabajar sin parar. Sabemos que hay que cocinar (la mayoría de los equipos de cocción son eléctricos), lavar, etc y eso hay que hacerlo en los momentos que hay energía. Cuando el apagón es mayor a las tres horas, el crecimiento del consumo es del 51% y esos comportamientos no son normales”.

Noticias sobre Felton 2

Trabajos de mantenimiento en la termoeléctrica de Felton, en Holguín, noviembre de 2023. Foto: ACN.

Sobre “la Felton 2” dijo que tras el incendio se “bajó la caldera. Eso es un desmonte tecnológico, no es un desguace. Se continúa trabajando con nuestros recursos y se va a importar lo que necesitemos. Se está construyendo las estructuras de la caldera con un nivel de acero que ya disponemos. Nunca ha estado más cerca el financiamiento necesario (50 millones de dólares) para importar los equipos que no se producen en Cuba”.

Rotación de los circuitos

En el caso de la rotación de los circuitos, de La O Levy explicó que cuando hay afectación se calcula nacionalmente a partir del déficit en la generación y la demanda que uno prevé que se va a tener. “La distribución por las provincias se realiza a partir de los circuitos que son apagables y los que no (el 3-4%). Luego se hace una repartición porcentual a partir de la demanda y así se distribuye el apagón. La distribución de la provincia se hace en cada territorio porque son los que conocen mejor la zona. Hay provincias más grandes con concentraciones poblacionales y la periferia tiene menor consumo y cumplir con el consumo alarga más las horas y se busca balancear o circuitos apagables, pero que tienen incidencia en el bombeo de agua”, explicó.

El ministro informó que en la tarde de este miércoles entró al sistema la unidad de Céspedes que estaba en avería, Renté 3, 6 y las tres unidades de Este Habana, que habían tenido un comportamiento inestable, se han mantenido en línea los últimos días.

Energías renovables: Estrategias a corto plazo

El ministro de Energía y Minas se refirió al proyecto inversionista que se lleva a cabo para la instalación de parques fotovoltaicos con una capacidad de generación de 2000 megawatts. “Hay un grupo de acciones que se acometen ahora terminado el verano, acciones a corto plazo”, dijo.

La primera de esas acciones es recuperar la generación distribuida. “Se debe levantar la disponibilidad de la generación distribuida, que es la que menos recursos necesita y la que más rápido da resultados. Son los motores de grupos electrógenos”.

Recordó De La O Levy que esos grupos electrógenos fueron los protagonistas de la Revolución Energética impulsada por el Comandante en Jefe. “Los grupos electrógenos de la generación distribuida se diseñaron inicialmente para trabajar con diésel en el horario pico. Después se montaron los motores de fuel, que trabajan las 24 horas del día”.

Informó que Cuba consume hoy ocho millones de toneladas de combustibles, de los cuales se producen nacionalmente tres millones de toneladas. “El resto del combustible lo teníamos asegurado por distintas vías (alianzas, acuerdos, suministros a largo plazo, financiamiento), sin embargo, hoy ya no tenemos esa posibilidad”.

“Esos cinco millones de toneladas de combustibles estamos saliendo a comprarlos al mercado internacional”, agregó, al señalar que “los niveles de facturación petrolera son gigantescos, de miles de millones de dólares”.

Explicó el ministro que cuando se habla de falta de disponibilidad de generación distribuida se refiere a la falta de combustible y también a la falta de piezas de repuesto. “El programa era cada año hacer una reparación capital a 100 motores/180 megawatts, lo cual se estuvo cumpliendo hasta el año 2021”.

De La O Levy informó que solo se dispone actualmente de 400 megawatts en la generación distribuida, pues “también nos bloquearon esa línea de financiamiento”. Insistió entonces en la necesidad de levantar esa generación pues “tenemos los motores, y no están canibaleados”, aunque están parados por falta de piezas de repuesto que no se producen en la industria nacional y hay que importarlas.

El segundo objetivo a corto plazo que mencionó el ministro de Energía y Minas es continuar dando mantenimiento a las termoeléctricas, porque de lo contrario “las sacrificamos y las perdemos totalmente”. “Si tuviéramos reserva pudiéramos dar los mantenimientos sin afectar el servicio, pero lamentablemente no la tenemos”, dijo.

Agregó que se van a incorporar al mantenimiento unidades como Este Habana 2. “Tenemos todos los recursos para el mantenimiento que esa unidad requiere y estamos planificando realizarlo en 365 días”.

También se realizará un mantenimiento a la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, por más de cien días.

Otra de las estrategias a corto plazo es crecer con la generación a partir del gas. “Se le realizará un mantenimiento a Energas de diez a doce días, que recupera la potencia, porque va a haber una incorporación nueva de gas en este segundo semestre, acorde con la política de utilizar los combustibles nacionales”.

No menos importante es la estrategia de continuar fomentando el ahorro de energía y la eficiencia energética. “Estamos sacrificando a la economía para afectar menos a la población”, comentó De La O Levy.

En cuanto a la estrategia de las energías renovables, el ministro explicó que responde al objetivo nacional de ser independiente en la importación de los combustibles y, en un futuro, eliminar su consumo.

“Eliminar la importación de los combustibles pasa por utilizar el crudo nacional, el gas, y reducir los consumos con la energía renovable”.

Para lograr los 2000 megawatts que se proyectan hemos tenido que sortear varios obstáculos, aseguró, y entre ellos mencionó el financiamiento.

Además “el volumen constructivo que lleva instalar 2000 megawatts es muy grande”, por lo que se diseñó un sistema para que cuando los paneles llegan al país vayan directamente a las obras y se instalen, sin pasar antes por un almacén, para evitar pérdidas por roturas y también pérdidas de tiempo.

Por otra parte, explicó el ministro que se debió realizar un estudio de la geografía, el clima y otras variables para determinar en donde se instalaría cada parque fotovoltaico y como realizar su interconexión en función de lograr mayor eficiencia.

Al respecto, el ingeniero Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas, detalló en la Mesa Redonda que en Cuba tenemos actualmente 77 parques fotovoltaicos y se cuenta con experiencia en su montaje.

Para los cuatro millones de paneles fotovoltaicos que se instalarán ahora hay que mover los recursos en aproximadamente 11 000 contenedores, ilustró el especialista, para dar idea de la magnitud del proyecto al que hacía referencia el ministro De La O Levy.

Dijo Guerra Campaña que de los 92 parques solares que se montarán, ya hay 30 en los que se está haciendo construcción civil. Es decir, en un tercio de esos parques ya se están ejecutando las obras que se requieren para el montaje de los paneles. Cada parque tiene una capacidad de 22 megawatts.

En La Habana, Las Tunas, Pinar del Río Mayabeque, Santi Spíritus, Guantánamo hay al menos un parque en ejecución. En Matanzas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Camagüey y Artemisa hay dos parques en construcción civil. En Cienfuegos y Villa Clara hay tres parques en construcción civil, y en Holguín y Granma cuatro parques en construcción civil.

Afirmó que se pretende que estos grandes parques se monten completamente en unos tres o cuatro meses y “para ello estamos adelantando todas las construcciones previas a la llegada de los paneles”.

Se prevé que este año se instalen 10 de esos parques, que equivalen a 220 megawatts.

“Los 286 megawatts que el país ya tiene instalado, más estos 220 megawatts, más los que se incorporarán en el 2025 -con un proceso inversionista más ambicioso-, nos va a permitir que durante el día ir reduciendo las afectaciones de electricidad de la economía y de la población”, dijo Guerra Campaña.

“La aspiración del Ministerio es que al menos durante el día se genere electricidad a partir de recursos nacionales”, comentó el director de Energías Renovables, haciendo referencia al crudo nacional, el gas acompañante de los pozos de petróleo y la energía renovable.

Feria de Energías Renovables

Guerra Campaña anunció la próxima celebración de la III Feria Internacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética, del 18 al 20 de septiembre en Pabexpo, La Habana.

“El objetivo es escuchar la opinión de los organismos internacionales y expertos del área sobre la nueva visión que tiene el país de la transformación de la matriz energética”.

Informó que ya han confirmado su participación 41 empresas, más de cien expertos internacionales y cientos de expertos cubanos, que intervendrán en 17 eventos que se desarrollarán en el contexto de la Feria.

Agradecimiento a los trabajadores eléctricos

En los minutos finales del programa, el ministro De La O Levy agradeció la consagración de los trabajadores eléctricos en los momentos complejos que se han vivido.

La buena noticia

“Estamos convencidos de que, con el crecimiento de las energías renovables, el crecimiento de Energas, y con las reparaciones que estamos haciendo en las unidades térmicas, al menos tendremos un minuto en 2025 en el que no tendremos que consumir combustible importado. Ese será el primer minuto. Y la meta será incrementarlo. Hasta que llegue el momento en que dejemos de consumir combustible importado. Será un camino largo y lleno de obstáculos, pero es un camino seguro”, dijo De La O Levy.

El ministro comentó que en las próximas semanas, “gracias a la naturaleza, como las temperaturas comienzan a bajar, se producirá una disminución lógica de los consumos y eso favorece”.

Ello, acotó, “disminuirá las horas de apagones”, aunque ya se han planificado los mantenimientos en las termoeléctricas, como se mencionaba antes.

En video, la Mesa Redonda